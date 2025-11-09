Náutico anuncia pré-contrato com lateral-esquerdo Igor Fernandes

A- A+

O Náutico anunciou, neste domingo (09), a assinatura de pré-contrato com o lateral-esquerdo Igor Fernandes. Experiente defensor de 33 anos foi peça importante no acesso à Série B e renova por mais um ano.

Atleta com passagens por importantes camisas do cenário nacional, como Corinthians, Sport, Remo e Paysandu, Igor Fernandes chegou até que sem muita grife ao Timbu. Contudo, ainda durante o período de disputa do Estadual, o jogador foi encontrando seu espaço no time titular e, fora pequenos recortes, esteve quase sempre nos 11 titulares.

O jogador passou a ter mais estabilidade ainda na equipe com a chegada do treinador Hélio dos Anjos, sendo homem de confiança e cumprindo também uma função de zagueiro pela esquerda. Com Igor como um dos pilares, o Alvirrubro encerrou a participação na Série C de 2025 com a melhor defesa.

"Estou muito feliz com essa renovação no Náutico, de poder estar firmando esse pré-contrato para 2026 e a gente sabe da importância de dar continuidade no trabalho. Eu já estou adaptado ao clube, conheço as pessoas, o staff e agradeço a confiança da diretoria, também do presidente, de estar confiando em mim para esse trabalho novo que vai ser feito", disse o defensor.

Mais um atleta com pré-contrato assinado está passando pela sua tela: Igor Fernandes é do Náutico!



O lateral foi um dos pilares defensivos no acesso deste ano, sendo peça fundamental na construção da melhor defesa da Série C.



Igor se junta a Muriel, Mateus Silva e Arnaldo,… pic.twitter.com/PlsJVoYfGZ — Náutico (@nauticope) November 9, 2025

Ao todo, Igor Fernandes somou 41 partidas, maior sequência de jogos em uma mesma temporada na carreira. O lateral foi o jogador que mais atuou no Náutico em 2025, empatado ao volante Marco Antônio.

Essa foi a quarta renovação que o Timbu já anunciou para 2026. O camisa 23 se junta a Muriel, Mateus Silva e Arnaldo, que também já assinaram pré-contrato com o Náutico visando a próxima temporada.

Veja também