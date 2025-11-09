Dom, 09 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo08/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Náutico anuncia pré-contrato com lateral-esquerdo Igor Fernandes

Com 41 participações, defensor foi o jogador com mais partidas disputadas em 2025

Reportar Erro
Igor Fernandes, lateral do NáuticoIgor Fernandes, lateral do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

O Náutico anunciou, neste domingo (09), a assinatura de pré-contrato com o lateral-esquerdo Igor Fernandes. Experiente defensor de 33 anos foi peça importante no acesso à Série B e renova por mais um ano. 

Leia também

• Náutico anuncia renovação de contrato com Muriel

• Bruno Becker projeta dobrar folha salarial do Náutico para 2026

• Sócio do Náutico pede impugnação de chapa de Bruno Becker

Atleta com passagens por importantes camisas do cenário nacional, como Corinthians, Sport, Remo e Paysandu, Igor Fernandes chegou até que sem muita grife ao Timbu. Contudo, ainda durante o período de disputa do Estadual, o jogador foi encontrando seu espaço no time titular e, fora pequenos recortes, esteve quase sempre nos 11 titulares. 

O jogador passou a ter mais estabilidade ainda na equipe com a chegada do treinador Hélio dos Anjos, sendo homem de confiança e cumprindo também uma função de zagueiro pela esquerda. Com Igor como um dos pilares, o Alvirrubro encerrou a participação na Série C de 2025 com a melhor defesa. 

"Estou muito feliz com essa renovação no Náutico, de poder estar firmando esse pré-contrato para 2026 e a gente sabe da importância de dar continuidade no trabalho. Eu já estou adaptado ao clube, conheço as pessoas, o staff e agradeço a confiança da diretoria, também do presidente, de estar confiando em mim para esse trabalho novo que vai ser feito", disse o defensor. 

 

Ao todo, Igor Fernandes somou 41 partidas, maior sequência de jogos em uma mesma temporada na carreira. O lateral foi o jogador que mais atuou no Náutico em 2025, empatado ao volante Marco Antônio. 

Essa foi a quarta renovação que o Timbu já anunciou para 2026. O camisa 23 se junta a Muriel, Mateus Silva e Arnaldo, que também já assinaram pré-contrato com o Náutico visando a próxima temporada. 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter