Futebol Náutico anuncia renovação contratual com o técnico Hélio dos Anjos Comandante está na quinta passagem dele pelo Timbu, colecionando acessos e título estadual

O Náutico anunciou nesta segunda-feira (10) que o técnico Hélio dos Anjos permanece no clube para a temporada do ano que vem. Mesmo antes da definição do novo presidente alvirrubro para o biênio 2026-2027, em eleições que acontecerão no dia 30 de novembro, Timbu e treinador entraram em acordo para a renovação. O auxilir e filho do profissional, Guilherme dos Anjos, também seguirá no posto.

Hélio dos Anjos está na quinta passagem pelo Náutico. A primeira foi em 1993, com apenas 14 jogos no comando do clube, no Brasileirão da época. Depois, retornou na reta final da Série B de 2007, ajudando o Timbu a conquistar o acesso à Série A.

A terceira aparição foi em 2020, também na Segundona, desta vez com a missão de evitar o rebaixamento. Ao conseguir o objetivo, permaneceu no cargo e comandou o Náutico na campanha do título do Campeonato Pernambucano de 2021. Na Série B, fez o Timbu engatar a maior sequência invicta (contando desde o início da competição), mas terminou deixando a equipe após cinco derrotas consecutivas.

Um mês depois da saída, Hélio retornou ao Náutico, mas não conseguiu fazer o clube ascender de divisão. Ao todo, foram 17 jogos, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas (não citando o duelo ante o Brasil/RS, na Segundona, quando estava suspenso), entre compromissos pela Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano.

Na passagem mais recente, Hélio desembarcou no Náutico em abril deste ano, substituindo Marquinhos Santos, que caiu após a rodada de estreia do Timbu na Série C. No comando do Timbu, o treinador teve 11 vitórias, oito empates e seis derrotas, trabalhando na campanha que terminou com o acesso dos alvirrubros à Série B.

Renovações

Além do técnico Hélio dos Anjos, o Náutico acertou renovações contratuais com os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, com o zagueiro Mateus Silva e o goleiro Muriel. A ideia do Timbu é acertar a permanência de mais nove peças da temporada anterior para iniciar o planejamento de 2026.

