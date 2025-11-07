A- A+

Náutico Náutico anuncia renovação de contrato com Muriel Em 2025, goleiro esteve presente em 34 partidas do Timbu

Apesar das eleições agendadas para 30 de novembro, a atual gestão do Náutico segue com o planejamento de olho em 2026 a todo vapor. Na noite desta sexta-feira (7), o clube pernambucano anunciou a extensão contratual do goleiro Muriel, de 38 anos.

Pintou mais um: Muriel Becker é o terceiro atleta a assinar pré-contrato com o Náutico visando a temporada 2026!



A parede alvirrubra foi um dos pilares no acesso à Série B e se junta ao zagueiro Mateus Silva e ao lateral Arnaldo, que também assinaram pré-contrato com o Timbu.… pic.twitter.com/dDP91OprIc — Náutico (@nauticope) November 8, 2025

O camisa 19 é o terceiro atleta a ter o vínculo renovado com o Timbu. Além dele, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus Silva também firmaram novo contrato com o Alvirrubro.

Muriel chegou ao Náutico no início deste ano e se tornou peça fundamental do acesso à Série B do Brasileiro. Foram 34 jogos com a camisa alvirrubra ao todo, sendo 22 deles durante a disputa da Terceira Divisão.

Na competição, inclusive, o goleiro acumulou a maior sequência de sua carreira sem ser vazado. Apesar dos 11 tentos sofridos, foram nove jogos consecutivos sem deixar o adversário balançar as redes.

Veja também