Náutico

Náutico anuncia renovação de contrato com Muriel

Em 2025, goleiro esteve presente em 34 partidas do Timbu

Muriel, goleiro do NáuticoMuriel, goleiro do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

Apesar das eleições agendadas para 30 de novembro, a atual gestão do Náutico segue com o planejamento de olho em 2026 a todo vapor. Na noite desta sexta-feira (7), o clube pernambucano anunciou a extensão contratual do goleiro Muriel, de 38 anos. 

O camisa 19 é o terceiro atleta a ter o vínculo renovado com o Timbu. Além dele, o lateral-direito Arnaldo e o zagueiro Mateus Silva também firmaram novo contrato com o Alvirrubro. 

Muriel chegou ao Náutico no início deste ano e se tornou peça fundamental do acesso à Série B do Brasileiro. Foram 34 jogos com a camisa alvirrubra ao todo, sendo 22 deles durante a disputa da Terceira Divisão. 

Na competição, inclusive, o goleiro acumulou a maior sequência de sua carreira sem ser vazado. Apesar dos 11 tentos sofridos, foram nove jogos consecutivos sem deixar o adversário balançar as redes.

