Náutico anuncia retorno de Jean Carlos: "A magia está de volta"
Na primeira passagem pelo Timbu, o meia ficou quatro temporadas com títulos importantes
O Náutico anunciou o retorno do meia Jean Carlos, nesta terça-feira (30), com vínculo definitivo até dezembro de 2027.
O atleta de 34 anos terá sua segunda passagem pelo Timbu. Na primeira, ele permaneceu de 2019 até 2022, conquistando uma Série C e dois Campeonatos Pernambucanos.
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"Fala torcida alvirrubra, é muito bom estar de volta. De volta para onde eu fui muito feliz. Dar continuidade a essa linda história que a gente começou em 2019. Não vejo a hora de poder estar nesse Caldeirão lotado para juntos a gente conquistar o grande objetivo da temporada", disse Jean Carlos.
Somando as quatro temporadas da primeira passagem, Jean Carlos tem 151 jogos com 36 gols marcados e 25 assistências distribuídas.
Depois do Náutico, o meia passou por Ceará, Juventude e Criciúma e Chapecoense, onde estava na atual temporada.
Jean Carlos disputou 34 partidas em 2026 com cinco gols marcados e três assistências. Pelo Brasileirão, foram duas bolas na rede, contra Vasco e Santos, em 17 partidas.
O atleta tem previsão de estreia contra o Avaí, na 17ª rodada Série B. Antes, o Alvirrubro encara o Juventude, neste domingo (5), nos Aflitos.