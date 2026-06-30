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Contratação

Náutico anuncia retorno de Jean Carlos: "A magia está de volta"

Na primeira passagem pelo Timbu, o meia ficou quatro temporadas com títulos importantes

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Jean Carlos está de volta ao Náutico Jean Carlos está de volta ao Náutico  - Foto: Divulgação/CNC

O Náutico anunciou o retorno do meia Jean Carlos, nesta terça-feira (30), com vínculo definitivo até dezembro de 2027.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Clube Náutico Capibaribe (@nauticope)

O atleta de 34 anos terá sua segunda passagem pelo Timbu. Na primeira, ele permaneceu de 2019 até 2022, conquistando uma Série C e dois Campeonatos Pernambucanos.

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"Fala torcida alvirrubra, é muito bom estar de volta. De volta para onde eu fui muito feliz. Dar continuidade a essa linda história que a gente começou em 2019. Não vejo a hora de poder estar nesse Caldeirão lotado para juntos a gente conquistar o grande objetivo da temporada", disse Jean Carlos. 

Somando as quatro temporadas da primeira passagem, Jean Carlos tem 151 jogos com 36 gols marcados e 25 assistências distribuídas. 

Depois do Náutico, o meia passou por Ceará, Juventude e Criciúma e Chapecoense, onde estava na atual temporada. 

Jean Carlos disputou 34 partidas em 2026 com cinco gols marcados e três assistências. Pelo Brasileirão, foram duas bolas na rede, contra Vasco e Santos, em 17 partidas.

O atleta tem previsão de estreia contra o Avaí, na 17ª rodada Série B. Antes, o Alvirrubro encara o Juventude, neste domingo (5), nos Aflitos.
 

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