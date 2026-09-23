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Futebol Náutico anuncia saídas de Hélio e Guilherme dos Anjos Dupla de treinadores deixa o clube após derrota por 3x0 para o Cuiabá, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico anunciou no início da noite desta quarta-feira (23) as saídas dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. A decisão acontece dias após a derrota do Timbu por 3x0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal, na rodada anterior da Série B do Campeonato Brasileiro, e às vésperas do Clássico dos Clássicos de sábado (26), contra o Sport, no Esportes da Sorte Aflitos.

Os treinadores estavam no Náutico desde abril do ano passado. Com a dupla, o Timbu conseguiu o acesso à Série B. Em 2026, Guilherme, então auxiliar de Hélio, foi alçado também ao posto de técnico do clube, dividindo as atividades com o pai.

No período, Hélio e Guilherme comandaram o Náutico em 66 jogos, somando 29 vitórias, 17 empates e 20 derrotas. Na Série B, os profissionais deixam o Timbu na 14ª posição, com 38 pontos.

“O Náutico agradece aos profissionais pela dedicação, pelo comprometimento e pelos serviços prestados durante o período em que estiveram no Clube, desejando sucesso na sequência de suas carreiras”, publicou o clube.

Histórico

Hélio dos Anjos estava na quinta passagem pelo Náutico. A primeira foi em 1993, com apenas 14 jogos no comando do clube, participando do Brasileirão da época. Depois, retornou na reta final da Série B de 2007, ajudando o Timbu a conquistar o acesso à Série A.

A terceira aparição foi em 2020, também na Segundona, desta vez com a missão de evitar o rebaixamento. Ao conseguir o objetivo, permaneceu no cargo e comandou o Náutico na campanha do título do Campeonato Pernambucano de 2021. Na Série B, fez o Timbu engatar a maior sequência invicta (contando desde o início da competição), mas terminou deixando a equipe após cinco derrotas consecutivas.

Um mês depois da saída, Hélio retornou ao Náutico, mas não conseguiu fazer o clube ascender de divisão. Ao todo, foram 17 jogos, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas (não citando o duelo ante o Brasil/RS, na Segundona, quando estava suspenso), entre compromissos pela Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano.

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