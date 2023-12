A- A+

Reforço Náutico anuncia volante Igor Pereira, sétimo reforço para a próxima temporada O atleta de 22 anos é formado pela base do Internacional e terá vínculo com o Timbu até 2025

O Náutico anunciou a contratação do volante Igor Pereira nesta segunda-feira (4). O atleta de 22 anos terá vínculo com o Timbu até dezembro de 2025.

Formado nas categorias de base do Internacional, o volante Igor Pereira, de 22 anos, é o mais novo reforço do Náutico para 2024. O jogador estava no Pouso Alegre-MG e chega com a missão de nos ajudar em busca do acesso. pic.twitter.com/m1su03MdUi — Náutico (@nauticope) December 4, 2023

Igor tem experiência de ter disputado a Série C pelo Pouso Alegre. Foram 25 jogos disputados em 2023 sem gol ou assistência.

O novo reforço alvirrubro foi revelado pelo Internacional, mas com poucas partidas pelo profissional. Na base, ele conquistou o Brasileiro Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha).

Igor Pereira é o sétimo reforço oficializado pelo Náutico para a próxima temporada. Os outros contratados foram: os zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos, o lateral-direito Arnaldo, o volantes Lorran e o meia Marco Antônio.

O elenco alvirrubro vai se reapresentar no dia 11 de dezembro. Além dos contratados, o Náutico conta com Diego Matos, Vagner, Odivan, Joécio, Jean Mangabeira, Souza, Kayon e Kauan Maranhão no grupo.

Veja também

