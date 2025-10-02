Náutico aposta em boa fase como visitante para reagir no quadrangular da Série C
Todos os quatro pontos conquistados na fase foram longe do Recife. Próximo jogo é contra o Guarani, no Brinco de Ouro
Nem sempre jogar em casa é sinal de vantagem. Ao menos não para o Náutico. Nos dois jogos que fez como mandante no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, o Timbu perdeu ambos. Caiu por 2x0 para o Guarani e 1x0 para a Ponte Preta. Em compensação, ao atuar como visitante, a equipe não foi derrotada. É nesse segundo ponto que o clube foca para reagir na luta pelo acesso à Série B.
Desempenho
Todos os quatro pontos que o Náutico tem no quadrangular foram longe dos Aflitos. Na estreia, venceu o Brusque por 1x0, no Augusto Bauer. Depois, ficou no 1x1 com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. A última partida fora de casa na etapa será no sábado (4), contra o Guarani, no Brinco de Ouro.
A última derrota do Náutico fora de casa foi no dia 7 de junho, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela primeira fase da Copa do Nordeste. O Timbu foi superado por 3x1.
Na Série C, o último tropeço fora de casa foi contra o CSA, na derrota por 2x1, no Rei Pelé. De lá para cá, na competição, foram cinco vitórias e quatro empates.
Quando enfrentou o Guarani no Brinco de Ouro, ainda pela primeira fase da Série C, o Náutico ganhou por 1x0, com gol de Lucas Cardoso. No histórico geral em Campinas, diante do Bugre, o Timbu tem quatro vitórias, um empate e oito derrotas.
Classificação
O Náutico está na terceira posição do grupo, com quatro pontos. O Guarani tem seis. O lanterna é o Brusque, com três. A Ponte lidera, com 10, e já garantiu de forma antecipada o acesso à Série B.
Se vencer o Guarani, o Náutico passa o adversário, assume a vice-liderança e vai depender apenas de si para garantir o acesso. Na última rodada, o Timbu pega o Brusque, nos Aflitos.
Em caso de empate, os alvirrubros terão que vencer o Brusque e torcer por um tropeço do Guarani na rodada final, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Uma derrota acaba com as chances alvirrubras de subir de divisão.
“Nós temos controle do que podemos fazer, da nossa entrega, determinação dentro de campo, intensidade. A gente não controla o outro jogo, mas sim o nosso. Será uma guerra, um jogo difícil. O adversário é qualificado, mas a gente tem de estar preparado não só fisicamente, mas também mentalmente”, afirmou o atacante Bruno Mezenga.