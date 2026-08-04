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Futebol Náutico aposta em recuperação de Vinícius e chegada de Pato para reforçar setor ofensivo Camisa 7 sofreu lesão muscular na coxa em junho e pode voltar aos gramados no final deste mês, enquanto meia argentino está próximo de ser oficializado pelo Timbu

O período de duas semanas sem jogos na Série B do Campeonato Brasileiro foi utilizado pelo Náutico para focar na recuperação de atletas lesionados e na chegada de reforços. No primeiro cenário, os alvirrubros podem ter ainda neste mês o retorno do atacante Vinícius, que se recupera de uma lesão muscular na coxa.

Vinícius se machucou no dia 28 de junho, na derrota do Náutico por 1x0 para o Goiás, no Esportes da Sorte Aflitos. Desde então, o atleta ficou entregue à fisioterapia e a expectativa é que o jogador fique à disposição no final de agosto. O Timbu, inclusive, fez uma postagem nesta semana nas redes sociais mostrando imagens do processo de recuperação do jogador.

O atacante é o artilheiro do Náutico, com seis gols. Sem Vinícius, o Timbu empatou sem gols com o Juventude, perdeu por 2x0 para o Avaí e por 2x1 para o CRB, além de ter vencido o Londrina por 2x1 e empatado em 0x0 com o Criciúma.

Reforço

Além de Vinícius, o Náutico pode contar em breve com a chegada do meia argentino Pato Núñez, do Amazonas. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem. O jogador também passou por times da Argentina como River Plate, Aldosivi, Almirante Brown, Tristán Suárez e Deportivo Morón, além de Universidad César Vallejo/PER, América-RJ, São Luiz-RS e Carlos Renaux-SC.

No fim de semana, o Náutico oficializou a chegada do lateral-esquerdo Ryan Carlos. Além dele, desembarcaram no clube na atual janela de transferências o zagueiro Léo Índio, o meia Jean Carlos e o atacante Benjamín Borasi.



A próxima partida do Náutico é domingo (9), contra o Atlético-GO, pela 21ª rodada da Série B. Para o confronto, o time não terá o meia Wenderson, suspenso, além do lateral-direito Matheus Ribeiro, do volante Luiz Felipe e do atacante Júnior Todinho - todos lesionados. Em compensação, o Timbu ganha o retorno de Igor Fernandes, que cumpriu suspensão automática diante do Criciúma está liberado para voltar aos gramados.

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