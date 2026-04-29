Náutico apresenta novas camisas oficiais com a fornecedora Reebok; confira os detalhes
Uniforme principal traz as tradicionais linhas em vermelho e branco, com detalhes em azul
De manto novo. O Náutico apresentou as suas novas camisas oficiais com a fornecedora de origem inglesa Reebok aos torcedores nesta quarta-feira (29), após o fim do contrato com a empresa italiana Diadora.
Com as tradicionais linhas em vermelho e branco com detalhes em azul para o uniforme I, o Timbu destaca que o lançamento simboliza “a história construída ao longo do tempo e da conexão entre diferentes gerações de alvirrubros”.
Já o modelo do uniforme II traz o branco em destaque, com detalhes em vermelho.
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A pré-venda das camisas I e II será realizada pela Timbushop, nas lojas presenciais da Sede, nos Aflitos, na Zona Norte do Recife, do Shopping Patteo Olinda e do Shopping Recife, e no site, com preços a partir de R$ 439,90.
A Reebok Brasil inicia a venda em seu site e em suas lojas físicas no Shopping RioMar e no Recife Outlet, em Moreno. A entrega das camisas está prevista para começar no dia 8 de maio.
Moldado por Gerações
O novidade também marca o início da campanha “Moldado por Gerações”, que traz uma nova identidade visual e a uma nova forma de comunicação, segundo o clube.
“Essa camisa representa muito mais do que um novo uniforme. Ela traduz a essência do Náutico, construída por gerações, e reforça o orgulho de pertencer a essa história, que segue viva e em constante evolução. Que seja o início de uma grande parceria com a Reebok”, afirmou o presidente Bruno Becker.
Nascemos de muitas origens.— Náutico (@nauticope) April 29, 2026
De diferentes histórias.
O tempo avança.
E o Clube evolui com ele.
Mas o sentimento permanece
e atravessa gerações.
Seja bem-vinda, Reebook.#MoldadoPorGerações pic.twitter.com/EGJFEhkLod
De acordo com Katia Baklanos, responsável pela área de marketing da Reebok Brasil, é uma satisfação celebrar este novo capítulo ao lado do Clube:
“A parceria reflete o compromisso global com o esporte, unindo a identidade e a paixão do Náutico a um padrão internacional de qualidade, inovação e design. Desenvolvemos uniformes que respeitam a história do clube e, ao mesmo tempo, entregam performance, conforto e estética contemporânea para atletas e torcedores”.
A hora está chegando… #MoldadoPorGerações pic.twitter.com/qlkDHs1RjU— Náutico (@nauticope) April 29, 2026