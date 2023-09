Náutico aprova antecipação das eleições presidenciais; pleito deve ocorrer até dia 12 de novembro

A- A+

As eleições presidenciais do Náutico, que escolherão os chefes do Executivo e do Deliberativo para o biênio 2024-2025 serão antecipadas. Antes previsto para ocorrer no mês de dezembro, o pleito será realizado agora em uma data que não poderá ultrapassar o dia 12 de novembro. Também está montada a comissão eleitoral que cuidará do evento, com Leonardo Romeiro Asfora como presidente. Lucas Tavares Coutinho (vice-presidente), Lítio Santos, Gabriel Cavalcanti Neto e Edmilson Boaviagem (secretários) completam o grupo.



As decisões foram tomadas em reunião do Conselho Deliberativo, realizada nesta noite, de forma híbrida, nos Aflitos. Segundo o órgão, a decisão de antecipar o evento é para ajudar o Náutico a acelerar o planejamento do futebol para os próximos gestores, citando que isso não significa que há "imputação de má gestão financeira e administrativa atual". Por enquanto, o Timbu está sem disputar competições até o fim de 2023 e impossibilitado de fazer acertos com um novo treinador e jogadores até que seja resolvida a eleição.

Para alterar esse prazo da eleição, vale citar, seria preciso uma autorização prévia do Conselho. As posses do Executivo e do Deliberativo seguem mantidas para janeiro de 2024. O atual mandatário do clube, Diógenes Braga, já deixou claro que não vai concorrer à reeleição. Por enquanto, não há chapas oficializadas, mas há movimentações na situação, envolvendo nomes como o ex-presidente Edno Melo e do atual vice-presidente social, Alexandre Asfora. Da oposição, os mais citados são o candidato ao cargo máximo do Executivo no pleito anterior, Plínio Albuquerque, e o advogado Aluísio Xavier.

Outros temas debatidos no Conselho

Além da antecipação da eleição e da formação da comissão eleitoral, o encontro tratou de outros pontos. O auditor externo Bruno Melo, da Equity Auditoria & Consultoria, abordou o andamento dos trabalhos realizados em conjunto com a diretoria financeira. Foi fixado o prazo 15 de dias para a conclusão da auditoria externa, para subsequente remessa ao Conselho Fiscal e posterior publicação.

O presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Carneiro, e o conselheiro do clube, Roberto Selva, atualizaram os andamentos do contrato do Náutico com o grupo Mateus, em relação às obras de remanejamento e requalificação do Centro de Treinamento Wilson Campos, além da previsão do início das obras efetivas do empreendimento.



O vice-presidente do Executivo, Luiz Felipe Figueiredo, atualizou o status das tratativas da Liga Forte do Futebol e da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).



