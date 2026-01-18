A- A+

Futebol Pernambucano Náutico aproveita escalação Sub-20 do Sport e aplica goleada no primeiro clássico do Estadual O Timbu foi dominante durante a partida e manteve a liderança com 100% de aproveitamento no Pernambucano

O Náutico aproveitou a escalação sub-20 do Sport e goleou o rival no primeiro clássico do ano, válido pela 3ª rodada do Pernambucano, por 4 a 0, neste domingo (18), no estádio dos Aflitos.

Com o resultado, o Alvirrubro manteve o 100% de aproveitamento e a liderança isolada da competição com nove pontos. Já o Rubro-negro segue somando quatro pontos e ocupando a 4ª posição.

A primeira equipe a voltar a campo pelo Pernambucano é o Leão, que encara o Decisão nesta quarta-feira (21), na Ilha do Retiro. Já o Timbú enfrenta o Jaguar na quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco.

O jogo

Mesmo com uma das equipes composta por um time de garotos da base, o primeiro tempo nos Aflitos teve clima de clássico. No início do jogo, os donos da casa pressionaram a equipe rubro-negra.

Depois de criar algumas chances, o primeiro susto à defesa adversária veio aos 14 minutos. O Náutico fez uma boa jogada pelo lado esquerdo de ataque. Luiz Felipe finalizou dentro da área e a bola desviou na zaga rubro-negra, Dodô aproveitou o rebote e cruzou para Paulo Sérgiom que tentou de voleio, mas a bola passou por cima do gol.

E não demorou para a pressão alvirrubra resultar em gol. Aos 24 minutos, o Náutico roubou a bola pelo lado direito de ataque. O cruzamento de Luiz Felipe encontrou Dodô próximo à marca do pênalti. O meia bateu cruzado e balançou as redes para abrir o placar nos Aflitos.

Apesar do começo nervoso, o Sport conseguiu aos poucos equilibrar o duelo, porém não foi efetivo nas transições ofensivas para criar chances de gol. Um desses lances foi aos 33 minutos, quando a equipe escapou em superioridade numérica e o atacante Micael optou pelo chute de fora da área, sem perigo para Muriel.

O Náutico seguiu criando chances e desperdiçando com Vinícius e Júnior Todinho, entretanto a reta final foi marcada pelas faltas duras e confusões. No total, foram sete cartões amarelos na primeira etapa, sendo quatro para o Timbu e três para o Leão.

Intervalo

O Náutico voltou do intervalo assustando o Sport. Aos 13 minutos, o arqueiro leonino precisou intervir. Reginaldo levantou na área, a bola desviou e sobrou para o Yuri Silva. O lateral-esquerdo finalizou de primeira e o goleiro rubro-negro defendeu o chute.

Após o Náutico desperdiçar algumas chances, o Sport teve sua chegada mais perigosa no jogo, aos 19 minutos. O Timbu se atrapalhou na saída de bola e Felipinho ficou com o controle. O ponta deixou Micael na cara do gol. O atacante dominou e, cara a cara com o goleiro Muriel, bateu para fora.

O Leão não aproveitou e o Timbu não demorou para ampliar. Aos 21 minutos, Dodô apareceu livre para lado esquerdo da área adversária e fez o cruzamento. Vinicius chegou primeiro que a defesa rubro-negra e marcou o segundo gol alvirrubro na partida.

E com facilidade, o Timbu fez o terceiro. O artilheiro Paulo Sérgio aproveitou a boa jogada de Vinicius pelo lado direito. O ponta cortou a defesa rubro-negra e cruzou rasteiro. Adriano não alcançou a bola e o centroavante apenas empurrou para dentro do gol.

A torcida alvirrubra não saiu dos Aflitos sem ver uma goleada. A zaga do Sport se enrolou no campo defensivo e ampliou o placar com o segundo gol de Paulo Sérgio na partida, aos 41 minutos.



Ficha técnica

Náutico 4

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Luiz Felipe (Ramon) e Dodô; Vinícius (Felipe Saraiva), Junior Todinho (Jonas Toró) e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Sport 0

Adriano; Ítalo Lucas, Patrick, Felype Gabriel, Rafinha; Dedé (Caio Moura), Breno, Augusto Pucci (Rafael de Jesus); Felipinho (Jefinho), Micael e Lipão (Fernandinho) Técnico: Alexandre Silva

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima.

Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior

Gols: Dodô (24’ do 1º tempo); Vinícius (21’ do 2º tempo); Paulo Sérgio (27’ do 2º tempo); Paulo Sérgio (41’ do 2º tempo);

Cartões amarelos: Dedé (SPO); Patrick (SPO); Ítalo Lucas (SPO); Rafael de Jesus (SPO); Vinícius (NAU); Mateus Silva (NAU); Samuel (NAU); Júnior Todinho (NAU)

Público: 13.869 torcedores

Renda: R$ 459.038,00

