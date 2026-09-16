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Futebol brasileiro Náutico: árbitro registra na súmula xingamentos de Hélio dos Anjos e invasão de gramado Treinador foi expulso na partida contra o Operário-PR, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O árbitro Matheus de Moraes Silva registrou na súmula do jogo entre Náutico e Operário-PR, realizado na última terça-feira (15), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, xingamentos do técnico do Timbu, Hélio dos Anjos, que também entrou no gramado e terminou expulso.

"Aos 49 minutos do segundo tempo, após a equipe do Náutico sofrer um gol, expulsei, com a apresentação do cartão vermelho direto, o senhor Hélio Cezar Pinto dos Anjos, treinador da equipe do Náutico, por invadir o campo de jogo e proferir as seguintes palavras: 'vai tomar no c*, filho da p*, tá satisfeito com o que você fez hoje, p*?'. Informo que, após ser expulso, o mesmo voltou a invadir o campo de jogo para confrontar a decisão disciplinar aplicada", informou o árbitro na súmula.

Arbitragem do confronto entre Náutico e Operário-PR pela Série B - Foto: Rafael Vieira/FPF

Com a expulsão, Hélio dos Anjos cumprirá suspensão automática e desfalcará o Náutico na partida contra o Cuiabá, dia 21 de setembro, na Arena Pantanal. Guilherme dos Anjos será o responsável por comandar o Timbu.

Hélio também pode pegar punição maior se o caso for a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Após enfrentar o Cuiabá, o Náutico terá o Clássico dos Clássicos contra o Sport, em casa, pela 29ª rodada da Série B.

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