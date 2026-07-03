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Futebol Náutico: Arnaldo, Júnior Todinho e Paulo Sérgio podem voltar diante do Juventude Trio ficou fora dos últimos jogos do Timbu por lesão e pode ficar à disposição para compromisso pela Série B

O Náutico pode ganhar o retorno de três jogadores para a partida contra o Juventude, domingo (5), às 20h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Arnaldo e os atacantes Júnior Todinho e Paulo Sérgio estão em fase final de recuperação de lesão e podem ficar à disposição.

"Arnaldo deve participar do trabalho com o grupo e pode ou não ser opção. Vai passar por uma questão técnica também. Os outros dois estão em um processo diferente. Todinho já está apto. Paulo precisa de mais tempo, mas acredito que hoje ou amanhã estará treinando com o grupo", declarou o técnico Guilherme dos Anjos.

Todinho ficou fora das últimas rodadas por conta de uma lesão na posterior da coxa sofrida durante a partida contra o Novorizontino. Já Paulo não atua desde o Clássico dos Clássicos diante do Sport, na Ilha do Retiro, no final de maio, por conta de problemas musculares.

Betão, com uma lesão na região do púbis, segue fora. Os volantes Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Leonai, diagnosticado com uma lesão grau um na coxa, também desfalcam o Náutico. Além deles, quem não joga é o atacante Vinícius, com lesão muscular na coxa esquerda.

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