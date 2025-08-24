Náutico arranca empate fora de casa contra o São Bernardo e segue na vice-liderança da Série C

A- A+

Náutico e São Bernardo se enfrentaram, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela 18ª rodada, em jogo que precisou ser adiado de sábado para a noite de ontem, por conta de um problema no voo que levaria a delegação alvirrubra. Apesar de sair atrás do placar, o Timbu buscou o empate fora de casa por 1 a 1, e segue na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o time alvirrubro ampliou para 15 jogos de invencibilidade.



Com o goleiro Wellerson no lugar do machucado Muriel e as voltas do volante Marco Antônio e do zagueiro Carlinhos, que cumpriram suspensão, o Náutico jogou desfalcado do zagueiro Mateus Silva, o meia Lucas Cardoso e o atacante Paulo Sérgio, ambos machucados seguem se recuperando fisicamente para o quadrangular de acesso.

Sobre o jogo

Jogando em seus domínios, o São Bernardo começou a partida com muita intensidade, pressionando a equipe alvirrubra e obrigando o goleiro Wellerson a fazer defesas difíceis, nos chutes de Foguinho e Augusto e outra bola perigosa de Felipe Azevedo, que passou perto da meta.



Nos primeiros 10 minutos, o time da casa dominou e teve diversas oportunidades de abrir o placar, enquanto o Náutico enfrentava dificuldades de sair para o jogo.



Aos poucos, o Timbu foi se encontrando, trocando passes e construindo jogadas de perigo, como o chute de Bruno Mezenga completando cruzamento de Hélio Borges e o chute perigoso de Allan Patrick, de fora da área. O jogo ficou franco e equilibrado, com chances para ambos os lados.



Na reta final, a equipe alvirrubra passou a comandar as ações da partida. Na chance mais clara de gol, Patrick Allan recebeu e deixou de calcanhar para Marco Antônio, que chutou rasteiro para a grande defesa de Júnior Oliveira. O São Bernardo, no entando seguiu criando boas chances.



Segundo tempo

Com a marcação alta funcionando, logo aos 5 minutos, o Náutico roubou a bola no ataque, e Patrick Allan arriscou de fora, com perigo. Mas um minuto depois, após uma falha grosseira do zagueiro Carlinhos na saída de bola, Wellerson espalmou um chute venenoso e foguinho completou para as redes, encerrando a sequência de oito partidas sem tomar gols do Náutico.



Após mudanças no ataque e no meio campo feitas por Hélio dos Anjos, o time respondeu em campo. Aos 23 minutos, depois de um lindo chute de Vinícius de fora da área pela ala esquerda, a bola bateu na trave e ficou limpa para Marco Antônio completar para as redes, empatando a partida.



Aos 30 minutos, grande chance do São Bernardo. Léo Duarte pegou a sobra da dividida e mandou pancada para o gol para grande defesa de Wellerson. No final da partida, o São Bernardo ainda teve chances claras de gol, inclusive com uma bola na trave



Ficha técnica



Náutico 1

Wellerson; Arnaldo, Joao Maistro, Carlinhos, Igor Fernandes (Raimar); Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Samuel), Patrick Allan (Igor Bolt); Vinícius, Helio Borges (Samuel Otusanya) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos



São Bernardo 1

Júnior Oliveira; Leo Duarte, Matheus Salustiano, Augusto, Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Emerson Santos), João Paulo; Victor Andrade (Silas), Felipe Garcia (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalá



Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Pedro Amorim de Freitas (ES), Arthur Pancieri Pires (ES) e Jackson Rodrigues da Silva (ES) (quarto árbritro).

Gols: Foguinho (6’ do 2T) Marco Antônio (23’ do 2T)

Cartões Amarelos: Igor Pereira (NAU), Felipe Azevedo (SBE) Marco Antônio (NAU),





