Dom, 24 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo23/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Série C

Náutico arranca empate fora de casa contra o São Bernardo e segue na vice-liderança da Série C

Classificado, Timbu segue invicto a 15 partidas e busca obter vantagem no mata-mata com melhor colocação

Reportar Erro
Náutico arrancou um empate fora de casa, na penúltima rodada da fase classificatória da Série CNáutico arrancou um empate fora de casa, na penúltima rodada da fase classificatória da Série C - Foto: Janes Carvalho/Onzex Press e Imagens | @carvalho.click

Náutico e São Bernardo se enfrentaram, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela 18ª rodada, em jogo que precisou ser adiado de sábado para a noite de ontem, por conta de um problema no voo que levaria a delegação alvirrubra. Apesar de sair atrás do placar, o Timbu buscou o empate fora de casa por 1 a 1, e segue na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o time alvirrubro ampliou para 15 jogos de invencibilidade. 

Com o empate, o time alvirrubro ampliou para 15 jogos a sua invencibilidade. Garantido na fase decisiva, Timbu busca obter vantagem no mata-mata com melhor colocação possível na classificação.

Com o goleiro Wellerson no lugar do machucado Muriel e as voltas do volante Marco Antônio e do zagueiro Carlinhos, que cumpriram suspensão, o Náutico jogou desfalcado do zagueiro Mateus Silva, o meia Lucas Cardoso e o atacante Paulo Sérgio, ambos machucados seguem se recuperando fisicamente para o quadrangular de acesso. 

Sobre o jogo
Jogando em seus domínios, o São Bernardo começou a partida com muita intensidade, pressionando a equipe alvirrubra e obrigando o goleiro Wellerson a fazer defesas difíceis, nos chutes de Foguinho e Augusto e outra bola perigosa de Felipe Azevedo, que passou perto da meta.

Nos primeiros 10 minutos, o time da casa dominou e teve diversas oportunidades de abrir o placar, enquanto o Náutico enfrentava dificuldades de sair para o jogo.

Aos poucos, o Timbu foi se encontrando, trocando passes e construindo jogadas de perigo, como o chute de Bruno Mezenga completando cruzamento de Hélio Borges e o chute perigoso de Allan Patrick, de fora da área. O jogo ficou franco e equilibrado, com chances para ambos os lados. 

Na reta final, a equipe alvirrubra passou a comandar as ações da partida. Na chance mais clara de gol, Patrick Allan recebeu e deixou de calcanhar para Marco Antônio, que chutou rasteiro para a grande defesa de Júnior Oliveira. O São Bernardo, no entando seguiu criando boas chances.

Segundo tempo
Com a marcação alta funcionando, logo aos 5 minutos, o Náutico roubou a bola no ataque, e Patrick Allan arriscou de fora, com perigo. Mas um minuto depois, após uma falha grosseira do zagueiro Carlinhos na saída de bola, Wellerson espalmou um chute venenoso e foguinho completou para as redes, encerrando a sequência de oito partidas sem tomar gols do Náutico.

Após mudanças no ataque e no meio campo feitas por Hélio dos Anjos, o time respondeu em campo. Aos 23 minutos, depois de um lindo chute de Vinícius de fora da área pela ala esquerda, a bola bateu na trave e ficou limpa para Marco Antônio completar para as redes, empatando a partida.

Aos 30 minutos, grande chance do São Bernardo. Léo Duarte pegou a sobra da dividida e mandou pancada para o gol para grande defesa de Wellerson. No final da partida, o São Bernardo ainda teve chances claras de gol, inclusive com uma bola na trave

Ficha técnica 

Náutico 1
Wellerson; Arnaldo, Joao Maistro, Carlinhos, Igor Fernandes (Raimar); Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Samuel), Patrick Allan (Igor Bolt); Vinícius, Helio Borges (Samuel Otusanya) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

São Bernardo 1
Júnior Oliveira; Leo Duarte, Matheus Salustiano, Augusto, Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Emerson Santos), João Paulo; Victor Andrade (Silas), Felipe Garcia (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalá

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)
Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)
Assistentes: Pedro Amorim de Freitas (ES), Arthur Pancieri Pires (ES) e Jackson Rodrigues da Silva (ES) (quarto árbritro).
Gols: Foguinho (6’ do 2T) Marco Antônio (23’ do 2T)
Cartões Amarelos: Igor Pereira (NAU), Felipe Azevedo (SBE) Marco Antônio (NAU), 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter