Futebol Náutico pode ter volta de Auremir e estreia de Vinícius diante do CSA Volante não atuou na derrota por 1x0 do Timbu para o Decisão, no Pernambucano; atacante pode ser relacionado

De olho em recuperar um lugar no G4 do Grupo B da Copa do Nordeste, o Náutico enfrenta o CSA nesta quarta, (26), no Rei Pelé. No confronto, o Timbu pode ter o retorno de uma peça importante do time titular e a estreia de um reforço recente no ataque.

Poupado diante do Decisão, na derrota alvirrubra por 1x0, no Odilon Ferreira, pelo Campeonato Pernambucano, o volante Auremir volta ao time. O jogador deve pegar a vaga de Igor Pereira. Quem também fica à disposição é o atacante Kauan Maranhão, que cumpriu suspensão automática no duelo pelo Estadual.

Principal reforço do Náutico para 2025, o atacante Vinícius pode ser relacionado para o confronto, estreando com a camisa alvirrubra em 2025, após boa passagem entre 2020 e 2021, com 14 gols em 57 jogos. O atleta deve ficar como opção no banco de reservas.

Vinicius, aliás, foi o autor do gol que marcou a última vitória do Náutico diante do CSA, em 2021, por 1x0, no Rei Pelé, em encontro válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Sobre desfalques, o zagueiro Odivan permanece fora por conta de uma contusão na coxa. Felipe Santana e Léo Coltro formam a zaga. Vale citar que o setor defensivo já tem há vários jogos as ausências de Rayan, Fagner Alemão e Luiz Paulo, todos lesionados.

Para voltar ao G4, o Náutico, em quinto, com quatro pontos, pode até empatar diante do CSA, em terceiro, com seis. Isso porque o quarto lugar é o Ceará, também com quatro pontos. O Vozão, contudo, teria um jogo a menos a ser disputado perante o Bahia, em Salvador.

Além disso, os alvirrubros teriam de secar a Juazeirense, em sétimo, com dois pontos, que encara, no Castelão, o Sampaio Corrêa, lanterna, com um ponto. Se vencer, o Náutico pode até chegar em primeiro, mas teria de tirar uma diferença enorme de oito gols de saldo para o líder Bahia.

Já no Pernambucano, o Náutico só volta a campo na segunda, também nos Aflitos, contra o Retrô, pelas quartas de final. O ganhador do duelo enfrenta o Maguary na semifinal.

