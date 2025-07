A- A+

Futebol Náutico: auxiliar confirma volta de Auremir e cita chance de Kelvin herdar vaga de Hélio Borges Dupla deve começar jogando diante do Guarani, sábado (26), no Brinco de Ouro, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Sem contar com o volante Igor Pereira e o atacante Hélio Borges, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, já adiantou que ao menos um dos substitutos está confirmado para o confronto de sábado (26), diante do Guarani, no Brinco de Ouro, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na cabeça de área, Auremir vai herdar a vaga. Na frente, o escolhido ainda não foi oficializado, mas Kelvin larga na frente na disputa.

“Se fosse algo muito fora do comum, eu não estaria nem mencionando, naturalmente. Mas eu vejo como algo muito natural a entrada de Auremir, até por tudo que ele vem produzindo, com um nível de consistência absurda. É um jogador que tem nossa confiança”, afirmou Guilherme.

“No ataque, temos as opções de Kelvin e Kayon, mas também vejo com naturalidade essa volta de Kelvin. Independente dos nossos problemas ofensivos, ele teve boa participação. Com a equipe tendo um pouco mais de espaço pelos lados, eu vejo que ele pode entrar bem nesse contexto. Também vejo crescimento de outros atletas no setor. O lado positivo é gerar essa competitividade interna”, completou.

Vale citar que Guilherme assumirá o posto de técnico interino, já que o treinador do Náutico e pai do auxiliar, Hélio dos Anjos, também está suspenso.

O Náutico é o atual sexto colocado da Série C, com 20 pontos. O Guarani está em 12º, com 16.

Veja também