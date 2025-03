Náutico: Auremir projeta jogo difícil contra o Vitória, mas prega confiança para o duelo

A- A+

O Náutico segue em preparação final para enfrentar o Vitória-BA, nesta quarta-feira (12), às 19h, no Estádio Barradão, em Salvador, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Volante do Timbu, Auremir reconheceu que o jogo contra o Rubro-negro baiano deve ser difícil, porém pregou confiança para o duelo ao lembrar que o Alvirrubro já enfrentou outros adversários fortes na temporada.

“Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, mas nós já enfrentamos alguns grandes adversários este ano e nos saímos muito bem, devido à nossa concentração e ao nosso engajamento coletivo”, iniciou.

“A gente espera que mais uma vez nós possamos fazer um grande jogo, com 100% de concentração, que nós possamos jogar que nem outros grandes jogos que fizemos, para que nós possamos conquistar o nosso objetivo, que é a classificação”, completou o volante.

Apesar da eliminação para o Retrô nas quartas de final do Campeonato Pernambucano e da má campanha na Copa do Nordeste, onde ocupa apenas a sexta colocação, o Náutico se saiu bem contra os adversários mais difíceis que enfrentou na temporada até então.

Contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, o Náutico venceu a partida na estreia por 1 a 0. Já contra o Sport, pelo Pernambucano, o Timbu também levou a melhor e triunfou contra o rival por 2 a 1, em plena Ilha do Retiro. Assim como o Vitória-BA, ambas as equipes estão na Série A do Campeonato Brasileiro.

Auremir também destacou o tempo de preparação que o Timbu teve para o duelo contra o Rubro-negro baiano. Pela primeira vez na temporada, o Náutico contou com uma semana completa de preparação desde o último jogo diante do Sampaio Corrêa.

“É importante (o tempo de preparação maior) porque nós tivemos uma sequência muito pesada de jogos, alguns fora de casa, então a gente acaba perdendo um pouco do entrosamento no treinamento. Foi importante para recuperar fisicamente e mentalmente”, avaliou.



