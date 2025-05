A- A+

Náutico Auxiliar do Náutico critica expulsão de Auremir contra o ABC: "o atleta não fez a falta" Jogador foi expulso com menos de três minutos de partida após cometer uma falta e ser considerado o último homem

O Náutico empatou fora de casa com o ABC em 0 a 0 neste sábado (31). O jogo foi marcado por uma expulsão de Auremir, volante do Timbu, com menos de três minutos de partida.

E para o auxiliar técnico do clube, Guilherme dos Anjos, o cartão vermelho não deveria ter sido aplicado ao jogador do Náutico.

“Vejo que a ausência [de Auremir] ocorreu em uma expulsão que não foi merecida de forma alguma, porque o atleta não fez a falta. Ele [Auremir] mesmo confirmou que se tivesse feito, não teria porque não falar. E o homem que roubou a bola [Joãozinho], por mais que fosse o último, ele estava a quase 35, 40 metros do gol. Vejo uma situação para cartão amarelo. Uma pena, achei que o árbitro descontrolou um pouco o jogo”, argumentou Guilherme.

Ainda para o auxiliar, apesar da equipe ter feito um jogo consistente, jogar com um a menos prejudicou o desempenho da equipe.

“Nós fomos uma equipe que não sentiu as questões da arbitragem, não sentiu a pressão desse adversário. Conseguimos impor a nossa condição de jogo em alguns momentos e saímos daqui muito bem. A verdade é essa. Voltamos a ter um jogo consistente”, iniciou.

“Mas nós conseguimos pressionar esse adversário pouquíssimas vezes. Só no momento que a gente conseguia tirar o retorno dos zagueiros, ora com o Marquinhos, ora com o Vinícius, depois que entrou centralizado. O Vinícius até entrou muito bem nesse quesito, só que é muito difícil você pressionar 90 minutos, como a gente gosta, com um a menos. Então, taticamente, a gente teve que tentar ajustar uma situação para ora pressionar e ora ter que baixar, porque a saída de bola deles ficou facilitada em função desse desse homem a mais”, concluiu a avaliação.

Guilherme também aproveitou a oportunidade para elogiar o elenco do Náutico. Para o duelo contra o ABC, o Alvirrubro entrou desfalcado e não pôde contar com sete jogadores afastados por lesão ou por suspensão.

“A gente demonstrou a força do grupo. Muita gente estava duvidando, a verdade é essa. A gente acompanha, as pessoas duvidam muito da capacidade do grupo, e o grupo tem demonstrado uma capacidade de resolver problemas muito grande. Mérito hoje também muito grande do Welisson, do Odvan, dois jogadores que entraram em uma condição de jogo muito difícil, muito tempo sem jogar e entraram muito bem. Parabenizar também o índio pela partida, porque é um jogador que vem desenvolvendo isso dentro da semana de trabalho e a gente fica feliz de ganhar jogador”, analisou.

Pela Série C, o Alvirrubro volta a entrar em campo no dia 16 de junho, quando recebe o Maringá-PR, nos Aflitos. Antes disso, no próximo sábado (7), o Timbu visita o Bahia pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.



