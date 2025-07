Náutico: auxiliar técnico admite partida ruim contra o Floresta, mas critica: "Se abdicam de jogar"

A- A+

Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico do Náutico e filho do técnico Hélio dos Anjos, reconheceu que o Timbu não fez uma boa partida contra o Floresta neste sábado (5) no Estádio dos Aflitos.

O jogo, válido pela 11ª rodada da Série C, terminou com um empate sem gols e encerrou a sequência de duas vitórias do time alvirrubro.

"Em primeiro lugar, nós tivemos uma noite ruim tecnicamente. Acho que foi esse o principal aspecto para a gente não conquistar um resultado melhor aqui hoje”, disse o auxiliar.



Para ele, no entanto, a estratégia utilizada pela equipe cearense “se abdicou de jogar” e focou em fechar a defesa contra os alvirrubros.

“Se nós tivéssemos, tecnicamente, melhores com as escolhas, com as tomadas de decisões, acredito que teríamos conseguido vencer essa defesa”.

Ele destacou que não gosta deste tipo de estratégia, mas respeita as ideias do time adversário.

“Cada um desenvolve a equipe do jeito que acha que tem que desenvolver, desenvolve o jogo contra um adversário do jeito que entende como o melhor. A gente respeita as ideias, porém, eu não gosto. Não gosto nem um pouco de um jogo onde as pessoas abdicam do jogo. Eu, particularmente, não acredito nesse perfil de jogo, não acredito em conquistar grandes resultados.”

“Eles tiveram uma proposta, que acredito era conseguir um ponto aqui, e foram felizes. Porém, mais uma vez, por uma falha técnica da nossa parte”, continuou.



O auxiliar buscou minimizar os problemas mostrados na partida deste sábado e comemorou o ponto conquistado.

Na visão de Guilherme, o empate servirá como uma lição para descobrir e consertar os erros que foram apresentados.



“Eu penso da seguinte forma. Em um dia ruim tecnicamente, nós somamos um ponto. Nós temos que pensar a longo prazo. É mais circunstancial e a gente que tem que ter a frieza de compreender isso e saber onde precisamos melhorar, porque, acima de tudo, nós tivemos os nossos problemas”, completou.

