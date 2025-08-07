A- A+

Série C Náutico: auxiliar técnico cita preparação para partida contra o Londrina com baixas Timbu entra em campo no próximo domingo (10), às 11h, no Vitorino Gonçalves Dias

Em coletiva concedida na manhã desta quinta-feira (7), o auxiliar técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, mencionou uma das principais mudanças para o próximo jogo da equipe contra o Londrina pela Série C, que será a hora da partida.

O Timbu entrará em campo no domingo (10), às 11h. Por conta do horário mais cedo, o grupo alvirrubro está iniciando os treinos pela manhã ao longo desta semana.

Para o auxiliar, a mudança não é considerada um problema e enxerga que o time está preparado para o desafio.

“O desenvolvimento físico não me preocupa tanto com relação a gente conseguir propor aquilo que a gente gosta, em termos de padrão de alta intensidade e volume. O que nos preocupa é a recuperação e para isso a gente trouxe os atletas todos os dias pela manhã”, disse.

“Quando a gente passa a trazer eles pela manhã, que é a realidade do jogo, eles vão despertar lá 7h30. Então, a gente precisa fazer com que eles despertem aqui às 7h e comecem a adaptar a dormir mais cedo. Estamos tendo toda uma orientação por parte da nutrição e da fisiologia para que os atletas despertem e tentem dormir mais cedo.”

Ausências e cartões

Outro desafio destacado por Guilherme dos Anjos foi o número de atletas suspensos ou lesionados para a partida.

Uma das ausências será o zagueiro Mateus Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante o primeiro tempo contra o Retrô no último domingo (3). Ele já seria desfalque para o Náutico porque sofreu uma lesão de grau 1 na coxa esquerda durante o jogo.

Para o auxiliar, a suspensão do jogador pode ser vista de forma positiva, já que o atleta terá mais tempo para focar na sua recuperação.

“O único que tomou o terceiro cartão amarelo e foi até interessante ter tomado foi o Mateus, porque vinha da da lesão e foi bem propício. Uma situação positiva [porque] a gente conseguiu limpar ele, né?”, afirmou.

O meia atacante Lucas Cardoso, que vem se destacando, é outro que está no departamento médico do Timbu. Ele teve uma lesão parcial em um ligamento do joelho direito e poderá ficar fora por 1 mês.

Quem também ficará de fora do compromisso em Londrina será o meia Vinícius que vai cumprir suspensão automática. O caso é o mesmo do lateral-esquerdo Igor Fernandes, o que provocará várias mudanças no lado esquerdo alvirrubro para o duelo.

Sobre o camisa 7, ele citou que Vinícius vinha de alta minutagem e estava sentindo dores. Para Guilherme, o descanso poderá contribuir para a performance nos próximos jogos.

“Nós temos que olhar pelo lado positivo. A gente vai conseguir limpar um atleta que vinha com uma minutagem muito alta e com pouca carga de jogo antes de vir para o Náutico. Para ele vai ser fundamental, ele tava com pontos nas duas posteriores, ora direita, ora esquerda, que tava incomodando [...] acho que esses 15 dias vão vão limpar bem.”

O caso é o mesmo do lateral-esquerdo Igor Fernandes, o que provocará várias mudanças no lado esquerdo alvirrubro para o duelo. Em relação a essa necessidade, o auxiliar técnico espera que essas alterações não sejam um problema.

“A gente vai ter uma mudança em todo o nosso lado esquerdo, praticamente, em função de cartão ou lesão e tivemos um desenvolvimento de treinamento desse lado sensacional ontem”, comentou.

Defesa menos vazada

Ele também abordou o fato de o Náutico estar figurando como a melhor defesa de todas as divisões do futebol brasileiro durante este momento na temporada. Guilherme acredita que ainda é possível evoluir e mencionou o trabalho que vem sendo realizado.

“Eu vejo margem para melhora. A gente só não teria margem para melhora se não tivesse tomado gol. Então, existe chance da gente sair de 0.4 para 0.3. Se existe, por que não a gente adaptar, não trabalhar ou pelo menos manter essa média? Eu acho que já é um grande efeito se a gente conseguir manter uma média dessa até o final do campeonato.”

Após a vitória para o Retrô, que marcou mais uma partida do Náutico sem sofrer gols, o técnico Hélio dos Anjos, que é pai de Guilherme, ressaltou que o elogiado trabalho defensivo é desenvolvido pelo filho.



Sobre a função, ele destacou o aprendizado dos jogadores e fala que a preparação é bastante intensa.

“É um trabalho em conjunto. Agora, sim, ele é desenvolvido em boa parte dele por mim, na teoria e na prática. E creio que os atletas estão compreendendo muito bem principalmente a minha chatice, para ser muito sincero, porque eu sou realmente muito detalhista. Tento ser bastante detalhista, criar um processo didático para que eles possam desenvolver cada vez um passo diferente, eles entenderem que nós não chegamos no ideal.”

