Seg, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Avião do Náutico bate em pássaro após saída em Congonhas e precisa fazer pouso em Garulhos

Delegação alvirrubro vai embarcar em outro aeronave ainda nesta tarde para retornar ao Recife

Reportar Erro
Elenco do Náutico reunido nos AflitosElenco do Náutico reunido nos Aflitos - Foto: Gabriel França / CNC

A aeronave do Náutico, da companhia Azul, que seguiria do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Aeroporto dos Guararapes, no Recife, precisou fazer um pouso no Aeroporto de Guarulhos, também em São Paulo, após o avião se chocar com um pássaro.

Após o incidente, a delegação do Náutico vai seguir viagem em outra aeronave, com embarque previsto às 16h20. O Timbu retornou ao Recife após o empate em 1x1 com o São Bernardo-SP, no último domingo (24), pela Série C do Campeonato Brasileiro.

 

Leia também

• Hélio dos Anjos prega foco e cautela ao Náutico na próxima fase: "Não tem jogo ganho"

• Náutico arranca empate fora de casa e segue na vice-liderança da Série C

Outro susto

Na sexta-feira, o avião que levaria a delegação do Náutico para São Paulo, onde a equipe enfrentaria o São Bernardo/SP, sábado passado,, pela Série C, teve um problema técnico e precisou abortar a decolagem.

O comandante reportou à torre de controle que a manobra foi necessária por conta do acendimento de uma luz de atualização do sistema da aeronave. Nesses casos, a decisão é abortar a decolagem por questões de segurança.

O outro voo alvirrubro só aconteceu no final de noite e o confronto diante do São Bernardo precisou ser remarcado para o dia seguinte, no domingo. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter