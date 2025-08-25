A- A+

Futebol Avião do Náutico bate em pássaro após saída em Congonhas e precisa fazer pouso em Garulhos Delegação alvirrubro vai embarcar em outro aeronave ainda nesta tarde para retornar ao Recife

A aeronave do Náutico, da companhia Azul, que seguiria do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o Aeroporto dos Guararapes, no Recife, precisou fazer um pouso no Aeroporto de Guarulhos, também em São Paulo, após o avião se chocar com um pássaro.

Após o incidente, a delegação do Náutico vai seguir viagem em outra aeronave, com embarque previsto às 16h20. O Timbu retornou ao Recife após o empate em 1x1 com o São Bernardo-SP, no último domingo (24), pela Série C do Campeonato Brasileiro.





Outro susto

Na sexta-feira, o avião que levaria a delegação do Náutico para São Paulo, onde a equipe enfrentaria o São Bernardo/SP, sábado passado,, pela Série C, teve um problema técnico e precisou abortar a decolagem.

O comandante reportou à torre de controle que a manobra foi necessária por conta do acendimento de uma luz de atualização do sistema da aeronave. Nesses casos, a decisão é abortar a decolagem por questões de segurança.

O outro voo alvirrubro só aconteceu no final de noite e o confronto diante do São Bernardo precisou ser remarcado para o dia seguinte, no domingo.

