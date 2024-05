A- A+

Futsal Náutico bate Costa Rica-MS e conquista primeiros pontos no Campeonato Brasileiro de Futsal No Geraldão, Timbu venceu pelo placar de 3x0 e largou a lanterna do Grupo A

O Náutico enfim conquistou os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro de Futsal. Nesta quarta-feira (29), no Ginásio do Geraldão, o Alvirrubro bateu o Costa Rica-MS pelo placar de 3x0, em jogo válido pela 3ª rodada da competição.

Com um pouco mais de um minuto jogado, Lázaro abriu o placar para a equipe da casa. O Timbu não demorou muito para aumentar a vantagem. Com cerca de cinco minutos de bola rolando, Pedro Henrique fez o segundo gol do Náutico. Já mais para a reta final da segunda etapa, Puyol ampliou e deu números finais ao jogo.

Com os três pontos marcados, o Náutico deixou a equipe do Mato Grosso do Sul na lanterna do Grupo A. O Timbu também ultrapassou o Fortaleza e agora está na oitava posição. O próximo duelo do Alvirrubro será diante do América-MG, fora de casa, no dia 13/06.

Até o momento, o Náutico tem a campanha com duas derrotas, para o Passo Fundo e Vasco da Gama e a vitória desta quarta-feira, contra o Costa Rica-MS.

