A- A+

SÉRIE C Náutico bate o Pouso Alegre pela Série C, quebra jejum de vitórias fora de casa e chega ao G8 A partida marcou a estreia do novo treinador alvirrubro, Fernando Marchiori

O Náutico visitou o Pouso Alegre-MG neste sábado (03), no Estádio Manduzão, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e não decepcionou. Com gols do zagueiro Denilson, ainda no primeiro tempo, o Timbu venceu a partida por 1 a 0 e encerrou o jejum de mais de dois meses sem vitórias fora de casa - a última havia sido contra o Maguary, também por 1 a 0, pelo Campeonato Pernambucano.

Com o resultado, o Náutico chegou a 10 pontos, ocupando a 4ª posição na tabela, momento importante para o clube, que precisa ficar entre os oito primeiros colocados para passar para a segunda fase. A vitória marcou ainda a estreia do técnico Fernando Marchiori, que assumiu o Alvirrubro com o compromisso de garantir o acesso.

O próximo compromisso do Náutico será diante do Volta Redonda, na próxima terça-feira (06), nos Aflitos, às 20h. Já o Pouso Alegre, que caiu para a 14ª colocação com a derrota para o Timbu, enfrentará o Confiança, novamente em casa, na quarta-feira (07), a partir das 18h.

O jogo

A partida começou com muita briga pela bola no meio de campo e, consequentemente, muitas faltas. Ainda assim, aos seis minutos do primeiro tempo, veio a primeira boa chance da partida, e foi a favor do Pouso Alegre. O atacante Patrick Allan recebeu fora da área, percebeu o espaço na defesa do Náutico e chutou forte para o gol, mas a bola foi para fora.

Aos 17 minutos, o Timbu não só respondeu, como quase marcou. O atacante Paul Villero aproveitou a bobeada do zagueiro João Vialle, que deixou a bola escapar, avançou do meio de campo, saiu cara a cara com o goleiro e, com uma bela cavadinha, o encobriu. Apesar do bom lance, para desespero do torcedor do Náutico, a bola passou muito perto da trave e foi pela linha de fundo.

Ainda assim, dois minutos mais tarde, aos 19, o torcedor do Alvirrubro Pernambucano pôde soltar o grito de gol. Após belo cruzamento de Souza em escanteio, o zagueiro Denilson subiu mais alto que todos e, de cabeça, no canto, abriu o placar da partida.



Aos 23 minutos, o Pouso Alegre respondeu e levou muito perigo. O atacante Jonathan aproveitou bom lançamento em profundidade de Patrick Allan, dividiu com o goleiro Vágner, limpou a zaga e ficou com o gol aberto para marcar, mas chutou para fora.

O Náutico só conseguiu assustar o Pouso Alegre outra vez aos 37 minutos. O capitão Victor Ferraz fez boa jogada pela ponta direita, levantou a bola para a área na cabeça de Jael, que mandou por cima do gol.

A primeira etapa seguiu com tentativas pouco efetivas do Pouso Alegre de empatar a partida e terminou com vantagem do Náutico por 1 a 0 para o segundo tempo.



Intervalo

A segunda etapa começou com certo equilíbrio da posse de bola, mas o Náutico conseguia ser mais agressivo, embora atacasse com pouca efetividade. A primeira boa chance veio apenas aos 10 minutos, em cobrança de falta de Souza, no canto esquerdo, que forçou o goleiro Rafael Pascoal a fazer boa defesa para evitar o segundo gol.

Aos 23, o Pouso Alegre finalmente levou perigo e quase empatou a partida. Após bom cruzamento pela esquerda, o atacante Jonathan subiu para cabecear e a bola passou muito perto da meta do goleiro Vágner.

O Náutico respondeu aos 27 minutos. Jael aproveitou sobra de bola, matou no peito e tentou o ângulo, mas a viu sair pela linha de fundo, próximo ao gol, após desvio na zaga do Pouso Alegre.

Com vantagem, o Náutico tentava avançar mais no campo, buscando o segundo, mas não conseguiu ser efetivo. Já o Pouso Alegre criava chances pelo lado, principalmente na bola aérea, que não eram aproveitadas, e o jogo terminou com vitória alvirrubra por 1 a 0.



FICHA DO JOGO

POUSO ALEGRE 0

Rafael Pascoal; Nando, Rayan, Renato Vischi e João Vialle; Igor Pereira, Djalma e Patrick Allan; Geovane (Alisson), Ingro (Paulo Henrique) e Jonathan. Técnico: Roger Silva

NÁUTICO 1

Vagner; Denilson, Danilo e Rennan Siqueira; Victor Ferraz (Diego Ferreira), Jean Mangabeira, Souza (Juana Gauto), Gabriel Santiago (Matheus Carvalho) e Diego Matos; Paul Villero (Alisson Santos) e Jael (Júlio). Técnico: Fernando Marchiori

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES).

Assistentes: Adilson Gomes de Oliveira e Marcielly Netto (ambos do ES).

Local: Estádio Manduzão (Pouso Alegre-MG)

Gols: Denilson (Náutico)

Cartões Amarelos: Renato Vischi (Pouso Alegre) | Jael, Vágner, Diego Matos (Náutico)

Público: 17.289

Renda: 401.305,00

Veja também

Basquete Basquete 3x3: seleção masculina garante vaga na semi da Copa do Mundo