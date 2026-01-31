Náutico bate Vitória e consolida boa campanha no Campeonato Pernambucano
Timbu encerrou primeira fase da competição com 18 pontos, em primeiro lugar
Sete jogos, seis vitórias e primeiro lugar mais que garantido. Este é o Náutico, que fez mais uma vítima no Campeonato Pernambucano neste sábado (31). Em visita ao Vitória, no Arthur Tavares, em Bonito, o Timbu venceu o adversário por 3x2 e fechou a primeira fase com 18 pontos. O rival do Alvirrubro na semifinal sairá do confronto entre Santa Cruz e Decisão. O Tricolor das Tabocas, por sua vez, encerrou sua participação na competição com quatro pontos, em sétimo lugar.
O jogo
O primeiro tempo em Bonito foi recheado de bons lances e dois gols para cada lado. Logo aos dois minutos, Vinícius avançou pela esquerda, cruzou e Allan Pires jogou contra o próprio patrimônio, deixando o Náutico em vantagem.
Sonhando com a classificação, o Vitória foi se achando aos poucos na partida, até que aos 32 minutos o árbitro marcou pênalti de Índio sobre Diego Aragão. Na cobrança, Pedro Maycon deixou tudo igual.
O tento deu ânimo à equipe mandante e em vacilo do Náutico, aos 47 minutos, o Vitória chegou à virada. Natan recebeu nas costas da marcação e chutou forte para vencer Muriel e fazer 2x1. Na saída de bola, porém, o Timbu voltou à igualdade, após jogada de Felipe Saraiva e finalização de Juninho.
Na etapa complementar, Vitória e Náutico diminuíram o ímpeto diante do cansaço e a partida foi de menos oportunidades para ambos os lados. A principal chegada da equipe de Eudes Pedro aconteceu aos 21 minutos. Pedro Maycon recebeu cruzamento da esquerda, mas livre de marcação mandou por cima do gol de Muriel.
A resposta alvirrubra veio apenas aos 33 minutos. E com êxito. Felipe Saraiva tentou e após disputa com dois defensores do Vitória, o atacante Rosa completou para o fundo das redes, garantindo a sexta vitória do Timbu no Estadual.
Ficha do jogo
Vitória 2
Diego; Guilherme Lucena, Léo Gaúcho (Cláudio Caça-Rato), Hítalo Rogério e Allan Pires; Diego Aragão, Ageu (Elivelton) e Tomás Dias; Natan (Paulo Ricardo) (Bruninho), Pedro Maycon e Manoel. Técnico: Eudes Pedro.
Náutico 3
Muriel; Arnaldo (Emanuel), Wanderson, Índio e Yuri Silva (Léo Jance); Auremir (Luiz Felipe), Wenderson e Juninho (Ramon); Felipe Saraiva (Kevyn), Vinícius e Samuel Otusanya (Rosa). Técnico: Hélio dos Anjos.
Local: Arthur Tavares (Bonito/PE)
Horário: 16h30
Árbitro: Nairon Pereira de Lira. Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira e Priscilla Fernandes e Silva
Gols: Allan Pires (contra), aos 2', Juninho, aos 48' do 1T, Rosa, aos 33' do 2T (NAU); Pedro Maycon, aos 32', Natan, aos 47' do 1T (VIT)
Cartões amarelos: Allan Pires, Elivelton, Guilherme Lucena (VIT); Juninho, Léo Jance (NAU)
Público: 596 torcedores
Renda: R$ 16.375,00