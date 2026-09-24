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Futebol Náutico: Becker diz que treinador chega para comandar time no clássico; Pivetti está encaminhado Timbu demitiu técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos às vésperas do jogo contra o Sport, pela Série B

O Náutico terá um novo treinador já para o Clássico dos Clássicos deste sábado (26), contra o Sport, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (24), o presidente do clube, Bruno Becker, assegurou que o acerto com o novo comandante está próximo. O nome que está encaminhado com o Timbu é o de Bruno Pivetti.





Cautela

"Eu não costumo adiantar nomes antes de formalizado. Só faço isso com contrato assinado. Embora esteja bem encaminhado, eu não vou externar. Posso dizer que estamos trabalhando para ter a presença do treinador amanhã aqui no CT e, naturalmente, no banco de reservas para o clássico”, iniciou o presidente, evitando citar o nome de Pivetti.

Becker detalhou que o substituto que ocupará a vaga, antes ocupada pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, chegará com foco prioritário na reta final da Série B, mas que o clube também trabalha paralelamente com um planejamento para a temporada que vem.

"O treinador que chega é para a sequência da temporada. É o mais prudente, até porque a gente tem uma incerteza. Não da divisão, porque estaremos no mínimo na Série B, mas por outras variáveis. Claro que existe um trabalho paralelo pensando no ano que vem, mas não posso pensar em um técnico para a temporada completa para 2027”, frisou.

Pivetti já comandou o Náutico em outras duas oportunidades. A primeira na reta final da Série C, em passagem que durou apenas dois jogos, com empates diante de Brusque e São Bernardo. Insuficientes para levar o Timbu ao quadrangular final.

Ele retornou ao Náutico no ano seguinte. Foram 12 partidas ao todo, também pela terceira divisão. Conseguiu quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, novamente não atingindo o objetivo de fazer o Timbu entrar no G8. Após deixar o Alvirrubro, Pivetti trabalhou no CRB, Operário-PR e no time sub-20 do Flamengo.

Multa

O treinador também esclareceu sobre os custos que o Náutico terá com as saídas de Hélio e Guilherme.

"O contrato deles era até o final de 2027, mas tinha uma cláusula que permitiria o (fim do) contrato ao final desta temporada. A multa é cumprir com os salários até o final deste ano. Quero aproveitar para agradecer publicamente ao professor Hélio, Guilherme e comissão. Algumas decisões são nem certas, nem erradas, mas necessárias. Entendi que era o momento adequado. Tomei a decisão com segurança e convicção”, apontou.

O Náutico é o atual 14º colocado da Série B, com 38 pontos. Questionado sobre o momento de pressão no clube, o mandatário reforçou a esperança em uma reação. “Nós agora estamos em uma retomada. Não tem terra arrasada. Temos nove jogos, um quarto do campeonato praticamente. Estamos com confiança. O jogo de sábado é importante, assim como os outros oito”, finalizou.

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