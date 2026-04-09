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Futebol Náutico: Betão, Luiz Felipe e Todinho não enfrentam o Ceará Trio permanece fora da equipe por conta de problemas físicos e não entrará em campo no compromisso pela Série B 2026

Por mais uma rodada, o Náutico não contará com a presença do zagueiro Betão, do meia Luiz Felipe e do atacante Júnior Todinho. O trio se recupera de problemas físicos e não estará em campo no sábado (11), no duelo do Timbu diante do Ceará, no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro 2026.

“Nenhum deles participará do jogo. Luiz Felipe está em um nível bom. Se fosse muito necessário, poderíamos ‘empurrar’ para deixá-lo apto, mas a vantagem de ter um grupo é fundamental até mesmo para preservar o atleta e tê-lo mais inteiro depois. Sobre Todinho, é preciso fazer um fortalecimento para não ter uma lesão decorrente da cirurgia. Já Betão tem um grau de lesão mais complexo e esperamos tê-lo o quanto antes”, explicou o técnico Guilherme dos Anjos.

Betão sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda na partida contra o Atlético-GO, pela segunda rodada. Luiz Felipe também se recupera de dores na coxa, mas pode ser opção na rodada seguinte, perante o São Bernardo, nos Aflitos, no dia 18 de abril. Todinho passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e segue em fase de transição.

Sem o trio, o Náutico deve ir a campo com Muriel; Matheus Ribeiro, Igor Fernandes, Matheus Silva e Yuri; Leonai, Wenderson, Juninho e Dodô; Vinícius e Paulo Sérgio.

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