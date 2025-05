A- A+

Timbu Náutico informa obrigatoriedade de biometria facial a partir da próxima partida nos Aflitos Próxima partida do Timbu, em casa, será no dia 16 de junho

O Náutico reforçou que a partir da próxima partida do Alvirrubro nos Aflitos, diante do Maringá, no dia 16 de junho, será obrigatório o reconhecimento de biometria facial nas entradas do estádio.

Segundo o Timbu, o cadastramento da imagem pode ser realizado pelo site da Futebol Card. Em seguida, o torcedor deve preencher o formulário corretamente com o seu CPF, nome completo e o mesmo email cadastrado para a compra de ingresso.

Lembrando que, o processo será obrigatório para todos que devem entrar no estádio a partir do dia 14 de junho, prazo final determinado pela Lei Geral do Esporte - 14.597.

Art. 148. O controle e a fiscalização do acesso do público a arena esportiva com capacidade para mais de 20.000 (vinte mil) pessoas deverão contar com meio de monitoramento por imagem das catracas e com identificação biométrica dos espectadores, assim como deverá haver central técnica de informações, com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público presente e o cadastramento biométrico dos espectadores.

Próxima partida

Antes disso, O Náutico enfrenta o ABC no próximo sábado (31), às 17h, no Frasqueirão, pela oitava rodada da Série C. O Timbu ocupa a 13ª colocação, com oito pontos conquistados.

