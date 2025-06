Náutico: conselheiros pedem reunião para avaliar chance de afastamento de Bruno Becker

A- A+

Na noite da última quinta-feira (19), foi protocolado na secretaria do Conselho Deliberativo do Náutico um pedido para a realização de uma Assembleia Extraordinária no dia 1 de julho para avaliar a possibilidade de abertura de processo administrativo contra o presidente do clube, Bruno Becker. A acusação é de que o chefe do Executivo teria feito uso irregular de parte da verba recebida pelo Timbu oriunda da multa contratual pela quebra de vínculo com o Grupo Mateus, que arrendaria parte do Centro de Treinamento dos alvirrubros.

A informação foi confirmada pelo ex- presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Ventura, um dos 70 nomes que assinaram o documento. Outros que fazem parte do grupo são o ex-presidente do Náutico, Diógenes Braga, e o ex-candidato à presidência do Timbu, Alexandre Asfora.

Se o processo administrativo for aceito pelo Conselho, Becker pode ser advertido ou até mesmo afastado do cargo, em votação de possível impeachmet que ocorreria em uma Assembleia Geral de Sócios.

"Entendemos que o recurso da multa contratual com o Grupo Mateus deveria ter ido para a Recuperação Judicial, mas, para surpresa nossa, ele (Bruno Becker) informou depois que ia para o futebol. Por isso, a decisão de abrir o processo", explicou Ventura, que negou qualquer tentativa de inviabilizar o clube politicamente em meio à disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

"Mesmo que o pedido seja aprovado pela mesa diretora do Conselho Deliberativo, a decisão sobre o Executivo só aconteceria após o fim da Série C", ressaltou.

Pela desistência do arrendamento de três hectares do centro de treinamentos, o Grupo Mateus foi obrigado a pagar ao Náutico uma multa de R$ 3 milhões. Os conselheiros apontam que R$ 1,6 milhão foi repassado ao futebol, enquanto somente o restante foi destinado à Recuperação Judicial.

Vale citar que, em dezembro, o Náutico passará por eleições presidenciais para definir o próximo chefe do Executivo para o biênio 2026/2027.

