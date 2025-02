Náutico: Bruno Mezenga se irrita com jornalista após derrota contra o Retrô

A- A+

O Náutico não teve a melhor das atuações neste domingo (02), na Arena de Pernambuco, e saiu derrotado por 1x0 diante do Retrô. Muito chateado, o atacante Bruno Mezenga mostrou sua irritação na saída de campo ao ser questionado por um profissional da imprensa pernambucana.

Na pergunta em questão, o radialista afirmou que o Náutico foi melhor no primeiro tempo e buscou entender o porquê do revés alvirrubro na etapa final. O jogador não gostou da pergunta e rebateu.

"O que você quer que eu fale? O que você achou do jogo? A gente dominou o primeiro tempo, normal que eles possam fazer o primeiro gol, mas a gente jogou bem. Vocês da imprensa só querem falar mal do Náutico, é sempre Sport, Retrô... quando a gente ganha, os adversários que jogaram mal, mas agora que perdemos está tudo errado?"

"Fala vocês da imprensa para mim. Tem hora que tem que dar um basta também. A gente não quer falar, não quer explodir, mas vocês são demais. Fala alguma coisa boa do Náutico, estamos jogando bem desde o início, mas só falam mal da gente. É assim?", dasabafou.

Com a revés diante do Retrô, o Náutico conheceu sua primeira derrota após três vitórias seguidas, sequência que não era conquistada desde 2023. Contando com os outros resultados na rodada, como a vitória do Maguary por 5x0 contra o Decisão, o Timbu deixou o grupo dos dois primeiros colocados.

Agora o Alvirrubro volta a campo nesta quarta-feira (05), pela Copa do Nordeste. O duelo será fora de casa, em Aracaju, diante do Confiança.

