Relembre como foram os jogos do Náutico contra Brusque, Guarani e Ponte Preta na Série C 2025
Clubes estarão no caminho do Timbu no quadrangular que vale o acesso à Série B
Brusque, Guarani e Ponte Preta estarão novamente no caminho do Náutico em 2025. Após os duelos pela primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, os clubes se encontrarão no quadrangular que vale o acesso à Série B. A Folha de Pernambuco relembra como foram os embates passados e o que esperar dos próximos encontros.
Brusque
Na quarta rodada, o Náutico recebeu o Brusque, nos Aflitos. O Timbu vinha de duas derrotas e um empate. A ansiedade em vencer a primeira na Série C atrapalhou. Patrick Allan, em cabeçada no travessão, foi quem mais chegou perto de marcar. Paulo Sérgio deixou o campo expulso aos 15 minutos do segundo tempo e, no fim, os alvirrubros empataram em 0x0, ocupando um dos indesejados lugares da zona de rebaixamento, em 18º, com dois pontos.
Ponte Preta
A única derrota do Náutico em casa na Série C 2025 foi diante da Ponte Preta. A Macaca começou pressionando o Timbu, com Muriel salvando e até mesmo a trave ajudando os mandantes. Ainda no primeiro tempo, os paulistas ficaram com um homem a menos quando Léo Oliveira foi expulso.
O problema é que, na segunda etapa, o Náutico também teve um atleta que recebeu cartão vermelho: Muriel. Com igualdade numérica, a Ponte seguiu melhor e foi coroada com um gol no fim, marcado por Everton Brito. Os paulistas terminaram a rodada na liderança. Os pernambucanos estavam em 10º.
Guarani
O duelo diante do Guarani faz parte da sequência invicta do Náutico na Série C. O Timbu não perdia há seis rodadas e ampliou para sete ao derrotar o Bugre por 1x0, com gol de falta de Lucas Cardoso. O resultado custou a demissão do técnico da equipe paulista, Marcelo Fernandes.
E no futuro?
Ninguém chega tão embalado quanto o Náutico, invicto há 12 jogos na Série C. Por ter terminado na terceira colocação, o Timbu terá a vantagem de fazer a última partida do quadrangular em casa, perante o Brusque.
A outra chave da Série C tem Caxias, São Bernardo, Londrina e Floresta. Na primeira fase, o Timbu venceu gaúchos e paranaenses e empatou com paulistas e cearenses.