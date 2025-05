A- A+

Série C Paulo Sérgio é expulso, Náutico joga mal e fica no empate com o Brusque pela Série C Timbu chegou ao quarto jogo sem vencer na competição e está na zona de rebaixamento

Quatro jogos e nada de vitórias. Assim está o Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez, neste domingo (4), o Timbu não saiu do empate sem gols, com o Brusque, nos Aflitos, pela quarta rodada, em noite de Paulo Sérgio expulso e atuação fraca diante de pouco mais de 8 mil torcedores.

O resultado fez o Alvirrubro chegar aos dois pontos, mas permanecer na 18ª colocação, na zona de rebaixamento. Já os catarinenses, agora com oito pontos, subiram para o quarto lugar.

As vaias dos alvirrubros ao término do primeiro tempo refletiram bem o que foi a atuação do Náutico na primeira metade. A única e principal chegada do time pernambucano aconteceu ainda no início do confronto. Logo aos dois minutos, após descida pela direita, Kelvin recebeu com liberdade para entrar na área e arriscar. O chute do camisa 12 carimbou a trave do goleiro Matheus Nogueira.

Parecia que com a tentativa do atacante, o Náutico adotaria um ritmo de sufocar o Brusque. Mas só parecia. O que se viu na sequência dos 45 minutos iniciais foi um Timbu sonolento e com dificuldades para incomodar o sistema defensivo catarinense. Principal responsável pela criação, o meia Patrick Allan ficou encaixotado na marcação adversária. Além disso, os inúmeros erros de passes foram tirando o técnico Hélio dos Anjos do sério à beira do gramado.

Aproveitando os vacilos concedidos pelo Alvirrubro, o Brusque ficou muito perto de marcar em duas boas oportunidades. Ainda aos sete, a zaga pernambucana cochilou e Thomaz finalizou forte, cruzado, para grande defesa de Muriel. Em seguida, o goleiro voltou a ser determinante para manter o zero no placar. Ele se esticou todo para defender uma cabeçada de Guilherme Pira.

Expulsões e nada de gols

Diante do fraco primeiro tempo de Igor Fernandes, Hélio optou por voltar para os 45 minutos finais com Luiz Paulo na lateral esquerda. Além da substituição promovida, a postura do time foi outra. Mais ligado na partida, o Timbu passou a frequentar o ataque. Embora Matheus Nogueira seguisse sem trabalhar, o Timbu quase abriu o marcador aos cinco. Wenderson cruzou e Pivô quase mandou contra o próprio patrimônio.

Em meio à melhora da equipe, aos 15 minutos o torcedor alvirrubro ficou apreensivo com um lance bobo protagonizado por Paulo Sérgio. Após perder a disputa para Jhan Pool, o camisa 9 deu um pontapé no adversário na frente do bandeirinha e foi expulso. Para a sorte do Náutico, cinco minutos depois, Alex Paulino deu entrada forte em Auremir, e também foi para o chuveiro mais cedo.

Válvula de escape da equipe pelo lado esquerdo, Luiz Paulo ficou no quase, aos 36. O lateral arriscou de longe e viu a bola passar com perigo à trave esquerda de Matheus Nogueira. Já nos acréscimos, Arnaldo cruzou da direita e Patrick Allan cabeceou no ângulo. Bem posicionado, o goleiro catarinense fez linda intervenção para garantir o empate.

Ficha do jogo

Náutico 0

Muriel; Marcos Ytalo (Arnaldo), João Maistro (Rayan), Carlinhos e Igor Fernandes (Luiz Paulo); Auremir, Wenderson (Thalissinho), Patrick Allan e Caio Vitor (Marquinhos); Kelvin e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Brusque 0

Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ítalo), Everton Alemão, Jhan Pool Torres e Alex Ruan; Alex Paulino, Jean Mangabeira e Thomaz (Diego Mathias); Paulinho Moccelin (Carlos Biro), Guilherme Pira (Neto) e Pollero (Álvaro). Técnico: Filipe Gouveia.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Josué Reis de Jesus Junior (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Bruno da Paixao (ambos da BA)

Gols:

Cartões amarelos: Muriel (NAU); Everton Alemão, Alex Paulino, Jhan Pool, Jean Mangabeira (BRU)

Cartões vermelhos: Paulo Sérgio (NAU); Alex Paulino (BRU)

Público: 8.231 torcedores

Renda: R$ 139.570,00

