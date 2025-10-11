A- A+

Náutico Náutico vence Brusque em jogo dramático, conta com tropeço do Guarani, e está de volta à Série B Timbu venceu o Quadricolor por 2 a 1 e contou com a ajuda da Ponte Preta, que derrotou o Bugre por 2 a 0

O Náutico está de volta à Série B. Com muita emoção, o Alvirrubro venceu o Brusque por 2 a 1, nos Aflitos, pela última rodada do Quadrangular final da Série C, neste sábado (11), e contou com o tropeço do Guarani, no Moisés Lucarelli, para garantir o retorno à Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Náutico foram marcados por Hélio Borges e Paulo Sérgio, que desempatou a partida aos 42 do segundo tempo. O tento do Brusque foi marcado pelo zagueiro alvirrubro Mateus Silva, que balanlou as redes contra.

Com o resultado, o Náutico retorna à Série B após três anos de ausência.

O Timbu terminou o Quadrangular do acesso na segunda colocação do Grupo B, com oito pontos. Além do Timbu, subiram também de divisão a Ponte Preta, o Londrina e o São Bernardo.



O jogo

Começo tenso. Mesmo com a atmosfera toda a seu favor, o Náutico iniciou a partida bastante nervoso. Muitos erros de passe e desatenção na marcação foram as tônicas do time nos primeiros cinco minutos de jogo. O Brusque, por outro lado, fazia pressão alta e foi o primeiro a arriscar. Após sobra de bola após o escanteio, na direita, xxx fez boa jogada individual e tocou para Jhan Pool, dentro da grande área, finalizar nas mãos de Muriel.

O nervosismo inicial, no entanto, deu espaço para o primeiro alívio do torcedor alvirrubro logo aos oito minutos. Era o primeiro gol da tarde, mas não nos Aflitos. Em Campinas, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta abria o placar diante do Guarani. O resultado era favorável ao Timbu, que agora só precisava fazer a sua parte para conquistar o tão sonhado acesso à Série B.

E o Náutico partiu para cima. Agora, dominando as ações do jogo, o Timbu começou a ter suas primeiras chances na partida. Aos 15, Vinícius recebeu boa bola na esquerda, limpou a marcação e finalizou por cima do gol. Três minutos depois foi a vez de Vitinho arriscar de fora da área e mandar por cima da meta dos catarinenses.

Aos 19, veio a primeira chance clara do Timbu. Após cruzamento de Vinícius na esquerda, Mezenga apareceu na segunda trave para cabecear e exigir a primeira boa defesa de Nogueira, que espalmou para escanteio. Dois minutos depois, o atacante voltou a exigir nova atuação do goleiro do Brusque. Desta vez, em finalização de fora da área, o arqueiro apareceu bem para, novamente, mandar para fora.

Depois de tanto ver o Náutico pressionar, o torcedor alvirrubro finalmente gritou o gol do time pela primeira vez. Aos 32, Nogueira afastou mal cruzamento de Arnaldo. A bola sobrou para Vinícius, na esquerda, que cruzou à meia altura para dentro da área e encontrou Hélio Borges. O atacante finalizou de perna esquerda, e parou no goleiro, no rebote, o próprio Hélio Borges apareceu para mandar a bola para o fundo da rede.

O 1 a 0 dava tranquilidade ao Timbu, que, após o gol, passou a deixar o Brusque mais tempo com a bola. Apesar da estratégia, o Alvirrubro não levou sustos do Quadricolor, e foi para o intervalo com a vantagem no placar.

Segundo tempo

Precisando de um gol para voltar a disputa, o Brusque partiu para cima. A estratégia gerou espaços para o Náutico contra-atacar. Aos 4 minutos, Vitinho recebeu boa bola de Mezenga na esquerda, carregou até dentro da área, mas acabou finalizando mal para fora.

Depois do lance, o jogo começou a ganhar contornos de preocupação para o torcedor alvirrubro. O ritmo do Náutico diminuiu, enquanto o do Brusque aumentou. E foi nessa tomada que os catarinenses quase empataram a partida. Aos 18, Diego Mathias aproveitou um apagão da defesa do Timbu, saiu livre, cara a cara com Muriel, limpou o goleiro, mas acabou mandando por cima da meta alvirrubra.

Aos 30, no entanto, veio o baque para o Náutico. Após enfiada de bola do Brusque, Mateus Silva afastou para trás e marcou contra o próprio gol. O resultado minava qualquer posssibilidade alvirrubra de acesso.

Após o gol, Hélio dos Anjos respondeu com alterações ofensivas. Wenderson deu lugar a Otusanya e Vitinho saiu para a entrada de Lucas Cardoso. Para o Náutico, agora era tudo ou nada.

E foi do próprio Otusanya que saiu o lance de acesso para o Náutico. O nigeriano foi derrubado dentro da área e o juíz marcou pênalti para o Náutico. Na cobrança, ele, Paulo Sérgio, que tinha começado o jogo como reserva por causa de uma virose, foi para bola e desempatou a partida.

Apesar do gol, o jogo seguiu tenso, e o Brusque foi para cima. Aos 45, após bobeada da defesa alvirrubra, Douglas, que tinha acabado de entrar na partida, quase empatou a partida em chute de fora da área.

Aos 52, o desespero tomou conta dos Aflitos. O juíz assinalou pênalti após o jogador do Brusque ser derrubado dentro da área. Mas, para a sorte do Náutico, o assistente marcou impedimento na jogada e aliviou a massa alvirrubra, que só fez esperar o apito final da partida para comemorar o retorno à Série B.



Ficha técnica

Náutico 2

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos (João Maistro) e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson (Otusanya) e Vitinho (Lucas Cardoso); Hélio Borges (Igor Bolt), Bruno Mezenga (Paulo Sérgio) e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos

Brusque 1

Matheus Nogueira; Pivô, Éverton Alemão e Jhan Pool; Clinton (Douglas), Bernardo (Roberto Rosa), Jean Mangabeira (Robson Luiz), Pira (Biel) e Alex Ruan; Olávio e DG. Técnico: Bernardo Franco

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG). Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols: Hélio Borges, aos 32 do 1T e Paulo Sérgio, aos 42 do 1T; Mateus Silva (contra), aos 30 do 2T.

Cartões amarelos: Bruno Mezenga e Paulo Sérgio (N); Pivô (B)



