Futebol Náutico busca ampliar bom aproveitamento contra integrantes do Z4 da Série C Timbu já venceu Tombense e Confiança e agora terá pela frente o Retrô, nos Aflitos

Na lista dos atuais quatro clubes que estão na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, só resta ao Náutico enfrentar o Retrô, que ocupa o 19º lugar, com 13 pontos. O Timbu já enfrentou os outros três times que brigam contra a degola, com bons resultados e um tropeço que custou a demissão de um treinador.

Na estreia da Série C, quando todos os times ainda estavam zerados na tabela, o Náutico visitou o Itabaiana, no Etelvino Mendonça. Ainda sob o comando do técnico Marquinhos Santos, os alvirrubros perderam por 2x1. Os mineiros hoje ocupam o 17º lugar, com 14 pontos.

Após o confronto, Marquinhos foi demitido e Hélio dos Anjos foi contratado. Foi sob novo comando que o Náutico enfrentou seus dois desafios posteriores contra clubes que hoje estão na zona de rebaixamento.

Nos outros dois jogos, o Náutico saiu vitorioso. Na quinta rodada, nos Aflitos, contra o Confiança, o Timbu ganhou por 2x0, com gols de Marco Antônio e Thalissinho. Os sergipanos estão atualmente na 18ª posição, com 14 pontos.

Na 10ª rodada, triunfo por 2x0, contra o Tombense, em Tombos. Os gols foram de Marco Antônio e Arnaldo. Os mineiros estão hoje na lanterna, com 12 pontos.

Na quarta posição, com 23 pontos, o Náutico busca não somente a manutenção no G8 da Série C que garante vaga ao quadrangular do acesso como também terminar nas quatro primeiras posições que podem assegurar a vantagem de fazer a partida final da próxima fase em casa.

