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Futebol Náutico busca retomar vaga no G6 diante do Novorizontino Adversário do Timbu na próxima rodada da Série B pegou a vaga dos pernambucanos na zona de acesso à Série A após vencer o Goiás por 4x0, na Serrinha

O Náutico começou a rodada no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas terminou fora dela. Não somente por conta da derrota por 1x0 para o Fortaleza, no Esporte da Sorte Aflitos, mas também pela goleada do Novorizontino por 4x0 perante o Goiás, na Serrinha. Resultado que deixou os paulistas em quinto lugar, com 20 pontos, e empurrou o Timbu para a sétima posição, com 19.

“Sabemos que será um confronto direto (pelo G6), mas vamos para ganhar os três pontos. A gente sabe que é um jogo difícil. Vimos o time deles jogando. É bem competitivo, mas temos convicção do trabalho que estamos fazendo”, afirmou o zagueiro Betão.

Desfalques

Para o confronto, o Náutico não terá o zagueiro Mateus Silva. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza e está suspenso.

Sem Mateus Silva, a tendência é que Wanderson seja o titular na zaga ao lado de Betão. Igor Fernandes voltou a ser utilizado na lateral esquerda.

Em compensação, o Náutico terá o retorno do atacante Vitor Andrade. O jogador cumpriu suspensão automática diante do Fortaleza e volta a ficar à disposição da equipe. Com o retorno de Vitor, Junior Todinho deve retornar ao banco de reservas. Vinícius e Derek completam o ataque.

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