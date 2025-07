A- A+

Futebol Náutico busca terceira vitória consecutiva na Série C para se consolidar no G8 Timbu encara o Floresta, sábado (5), nos Aflitos, pela 11ª rodada da competição

Vencer três jogos seguidos é o próximo objetivo do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. Feito inédito para os alvirrubros na edição de 2025 do torneio, mas que pode ser alcançado neste sábado (5), diante do Floresta, nos Aflitos, pela 11ª rodada.

“A gente encontrou esse caminho e agora seguimos firmes para tentar manter e melhorar mais ainda nosso rendimento dentro de campo. A gente vem em um momento de confiança e espera não perder isso. Até agora não ganhamos nada e o nosso trabalho vem feito muito forte nos treinamentos. A comissão técnica está passando todo o respaldo para gente, tanto dentro como fora de campo. Eu creio que isso é fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos”, afirmou o lateral-esquerdo Igor Fernandes.

O Náutico é o sexto colocado da Série C, com 15 pontos. O Floresta está em nono, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior. Um triunfo pode deixar o Timbu na quinta posição, ultrapassando o CSA, com 16 pontos. Um tropeço, contudo, pode tirar os pernambucanos do G8.

“É um jogo muito importante. Por tudo que ele representa, um momento que a gente está de manter a consistência no campeonato. Por isso tem toda essa mobilização. A gente precisa equilibrar isso para se garantir no G8 da competição”, completou.

