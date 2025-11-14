Náutico: candidatos à presidência analisam cenário dos sócios no clube

A- A+

Buscar possibilidades para melhorar o plano de sócios e ampliar o número de alvirrubros que contribuem regularmente com o clube faz parte dos objetivos dos dois candidatos do Náutico à presidência, no pleito do dia 30 de novembro. Entrevistados pela Folha de Pernambuco, Bruno Becker, atual presidente, e Pablo Vitório, do bloco da oposição, detalharam as metas para os associados no biênio 2026-2027.



“O Náutico tem categorias de sócios hoje que não trazem benefícios ao clube. É mais uma pauta mal administrada pela gestão. Entendo a questão do "Todo mundo é Náutico" (plano gratuito), como forma de ampliar o banco de dados, com pessoas que são simpatizantes, mas efetivamente isso não tem sido feito”, declarou Pablo.



“Tem algumas coisas que precisamos entender quando se fala em planos de sócio. A primeira delas é fazermos um plano com a intenção de aumentar a capacidade financeira do clube. Se colocarmos categorias que não trazem esse retorno, a gente precisa repensar o problema. Mesmo sem deixar de ter um olhar para aquele alvirrubro menos favorecido. Precisamos acolher essas pessoas, mas com um critério. É preciso dar benefício a quem precisa desse benefício. É isso que se chama gestão”, completou.





Já Becker, atual mandatário, destacou que está em pauta a possibilidade de ampliar a participação de mais associados nas votações presidenciais. Para a eleição deste mês, estão aptos a votar os alvirrubros das categorias Grandes Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Patrimoniais, Contribuintes, Atletas, Remidos, Torcedores, Standard e Atletas do Hexa.



Os demais planos de sócios do Náutico são 100% Timba, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Patrimonial, Todo Mundo é Náutico, Timbu +, Aquisição de Cadeira, Renovação de Cadeira, Confraria, Sou Nação e Pet.



“O Náutico abrange todas as camadas. É interessante discutir dentro do clube a questão da participação do Sócio Caldeirão, por exemplo, para ver se ele poderá ter direito a voto ou não. É um tema de prerrogativa da Comissão Eleitoral e do Conselho. Na minha opinião, deveria ter. Inclusive, quando foi criado em 2023, na gestão anterior, foi dito que ele teria direito”, apontou o presidente.



“A torcida, ao longo dos dois anos, abraçou o clube. Em 2026, teremos a Série B, o que já pode atrair mais o torcedor. Estamos estudando fazer ajustes nos planos de sócios e acreditamos que é possível aumentar consideravelmente”, reforçou.

Veja também