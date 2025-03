A- A+

Futebol Apresentado, Carlinhos quer ajudar Náutico a melhorar números defensivos Defensor foi titular nos dois jogos passados do Náutico na temporada, contra Sampaio Corrêa (Copa do Nordeste) e Vitória (Copa do Brasil)

Último dos reforços a desembarcar no Náutico na temporada 2025, o zagueiro Carlinhos chegou para um setor que vinha recebendo inúmeras críticas. Nos três jogos anteriores à chegada dele, o Timbu tinha sofrido seis gols. Com o novo reforço, a equipe ainda não perdeu, com um empate perante o Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste, e triunfo diante do Vitória, na Copa do Brasil, sofrendo apenas uma bola na rede. Desempenho que ele espera que evolua para ajudar o sistema defensivo dos alvirrubros.

“Não posso opinar muito (sobre o passado) porque estou conhecendo a equipe de zagueiros agora. Sei que quando cheguei aqui tinham dois lesionados e isso é preocupante, afeta um pouco, mas são profissionais capacitados. Eu venho aqui para desempenhar um bom trabalho e espero conseguir”, declarou, indicando que quer ‘tirar o fardo de uma defesa preocupante” do Náutico em 2025.

Ter um bom desempenho na defesa será decisivo para o Náutico não sair derrotado nesta terça-feira (18), contra o América-RN, nos Aflitos, pelo Grupo B da Copa do Nordeste. Para o zagueiro, o maior trunfo dos alvirrubros estará nas arquibancadas.

“A torcida vai ser muito importante. Ter casa cheia, com ela a favor, gritando, incentivando o tempo todo…a gente conta com o apoio dos torcedores. A gente vai em busca desses três pontos”, afirmou o defensor.

Na sexta posição, com cinco pontos, o Náutico pode encerrar o dia até na segunda posição em caso de vitória. Um empate, a depender dos demais resultados da rodada, pode eliminar qualquer chance de classificação. O América está em quarto, com sete pontos. Os demais jogos do grupo serão quarta. São eles: Confiança (sétimo, com quatro pontos) x Sampaio Corrêa (oitavo, com dois), CSA (líder, com 10) x Bahia (segundo, com sete) e Ceará (terceiro, com sete) x Juazeirense (quinto, com seis).

