Náutico carrega tabu positivo em estreias recentes em casa no Pernambucano

Nesta sexta-feira (9), diante do Maguary, nos Aflitos, o Náutico inicia oficialmente a temporada, na abertura do Campeonato Pernambucano 2026. A Folha de Pernambuco fez um levantamento das estreias alvirrubras na competição nos últimos 20 anos. No período, sempre que iniciou o ano jogando como mandante, o Timbu não foi derrotado.





Ao todo, no recorte como mandante, o Náutico tem 12 jogos. Foram sete vitórias e cinco empates. O melhor resultado foi um 5x0 aplicado diante do Central, nos Aflitos. Na partida mais recente, no ano passado, os alvirrubros empataram em 1x1 com o Petrolina.



Já quando começou o Pernambucano como visitante, os números do Náutico foram bem diferentes, com uma vitória, dois empates e seis derrotas, com apenas 18,5% dos pontos ganhos em disputa.



Ao todo, nos 20 jogos, o Náutico somou oito vitórias, sete empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 51,6%. Os tropeços foram todos por um gol de diferença nos embates perante Serrano (por 1x0, em 2005 e 2008), Ypiranga (2x1, em 2007), Vera Cruz (1x0, em 2010) e Central (por 2x1, em 2019 e 2023).



Maguary

Adversário do Náutico na estreia, o Maguary nunca venceu o Náutico na história. Ao todo, as equipes se encontraram três vezes, com duas vitórias do Timbu e um empate. Todos os confrontos foram pelo Campeonato Pernambucano.



Em 2023, o Náutico venceu por 1x0, no no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito. Souza, de pênalti, marcou o gol da vitória. No ano seguinte, empate em 0x0 nos Aflitos.



No ano passado, nova vitória do Náutico. Nos Aflitos, os mandantes ganharam por 2x0, com gols de Marco Antônio e Paulo Sérgio. No campeonato, porém, o Maguary terminou na quarta posição, conseguindo a vaga na Copa do Brasil 2026 - competição em que o Timbu não obteve classificação.

