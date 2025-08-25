A- A+

Futebol Segundo, terceiro, quarto ou quinto? Veja os cenários do Náutico na última rodada da Série C Timbu enfrenta o Ituano, sábado (30), nos Aflitos, pela rodada final da primeira fase da competição

Já classificado à próxima fase e quase garantido no G4, grupo que dá condições de ter a vantagem de fazer a partida final do quadrangular do acesso como mandante, o Náutico chega ao jogo derradeiro da primeira etapa da Série C do Campeonato Brasileiro 2025 precisando definir apenas em qual colocação terminará e quais os efeitos disso para a formação dos chaveamentos dos dois blocos com os oito melhores do torneio.

Regras

Na Série C, o chaveamento do quadrangular é definido da seguinte forma: um grupo é formado pelo líder, quarto, quinto e oitavo colocados. O Caxias, por exemplo, já garantiu o topo.

O outro bloco terá o segundo, terceiro, sexto e sétimo. Serão seis jogos, sendo três em casa e três fora para cada equipe. Os dois melhores de cada grupo subirão para a Série B. Os líderes disputarão ainda a final, em duelos de ida e volta, para saber quem será o campeão da Série C.

Tanto o líder como o vice-líder vão alternar confrontos fora e dentro de casa. Começam como visitantes e terminam como mandantes. Já quem ficar em terceiro e quarto vai iniciar longe do reduto, depois jogará duas vezes seguidas em seus domínios. No returno do quadrangular, a equipe faz dois jogos fora e termina a série diante da torcida.

Cenários

Em terceiro lugar, com 33 pontos, o Náutico ainda pode terminar na vice-liderança. Para isso, precisa vencer o Ituano, sábado, nos Aflitos, e torcer para a Ponte Preta, atualmente em segundo, também com 33, não ganhar do Londrina, no Moisés Lucarelli.

Se o Timbu empatar, a vice-liderança só será assegurada caso a Ponte perca - empate da Macaca deixa o clube acima. Caso os alvirrubros saiam dos Aflitos derrotados, já não terão mais chances de ficar em segundo e correm o risco de cair até para a quinta posição, ficando atrás de Londrina (quarto) e São Bernardo (quinto), ambos com 30 pontos. Isso ocorrerá se eles ganharem seus respectivos compromissos, tirando a diferença no saldo de gols. O time de São Bernardo enfrenta o Floresta, no Domingão.

