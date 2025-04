A- A+

TIMBU Náutico empata com o Central em jogo-treino na Arena de Pernambuco antes da Série C Jogo foi o último teste preparatório de Timbu e Patativa, que estreiam nas Série C e D, respectivamente, no próximo final de semana

O Náutico encarou o Central em um jogo-treino, na tarde deste sábado (5), na Arena de Pernambuco, e empatou em 0 a 0 com a Patativa.

O confronto foi o último teste preparatório do Timbu antes da estreia na Série C, no próximo fim de semana, contra o Itabaiana, em Sergipe. O duelo ainda não tem data e horário definidos.

Na semana passada, o Náutico já tinha realizado outro jogo-treino contra a equipe alvirrubra sub-20. Na ocasião, o elenco principal goleou os jovens da base por 6x0.

O confronto também serviu de preparação para o Central, que estreia na Série D também no próximo fim de semana. A Patativa recebe o Ferroviário-CE, no Lacerdão, em Caruaru, em data e horário ainda a serem confirmados.

O Central está no Grupo A3 da Quarta Divisão e, além dos cearenses, terá as companhias de América-RN, Horizonte-CE, Santa Cruz-RN, Santa Cruz-PE, Sousa-PB e Treze-PB na busca por uma vaga no mata-mata.

Veja também