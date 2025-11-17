Eleição do Náutico: chapa de oposição desiste de candidatura

A- A+

Nada de bate-chapa na eleição presidencial do Náutico, marcada para o dia 30 de novembro. A chapa “Náutico Unido”, formada por Pablo Vitório como candidato a presidente e Gilberto Kabbaz como vice, retirou a candidatura do pleito. Com isso, o bloco da situação, “Náutico do Futuro”, encabeçado pelo atual mandatário, Bruno Becker, e pelo postulante a vice-presidente, Ricardo Malta, será aclamado.

Em pronunciamento por vídeo, Pablo Vitório citou os motivos que levaram à desistência da candidatura.“O treinador Hélio dos Anjos vinculou sua permanência à candidatura de Bruno Becker. O que vinha sendo dito anteriormente era que ele não trabalharia com pessoas que já tinham administrado o clube, passou a ser um discurso vinculado a Bruno Becker. Isso nos surpreendeu. Nunca tinha visto um treinador se posicionar favoravelmente a uma das candidaturas”, iniciou.



“Nós não somos marionetes. Somos absolutamente independentes de quem quer que seja. Não somos continuidade de qualquer gestão, mas sim a proposta de renovação e oxigenação. A motivação (de participar da eleição) era por não concordar com práticas da gestão de Bruno Becker. Nos incomodou ouvir que éramos manipulados, com ex-gestores por trás da nossa candidatura. Nos surpreende o fato dele não ter nos escutado”, revelou o ex-candidato.



Pablo declarou algumas discordâncias também com relação ao planejamento do futebol. “Nós não concordamos com esse formato proposto pela gestão Bruno Becker de ter dois treinadores (Hélio e o auxiliar, Guilherme dos Anjos)”, disse. O desejo da oposição era deixar Guilherme como vice-presidente de futebol do clube. Decisão que passaria por uma conversa justamente com Hélio.



“Se isso fosse aceito, seria uma excelente escolha. Isso seria importante para reestruturar futebol, as categorias de base, fisioterapia e análise de desempenho”, observou. Segundo o antigo candidato, Paulo Pontes seria a indicação para a direção de futebol, enquanto o executivo da pasta seria alguém escolhido por Guilherme dos Anjos.



"Queremos desarmar os palanques para começar o planejamento para 2026, apoiando e contribuindo com o Náutico da forma que sempre fizemos", concluiu.



Eleição



Ao todo, o Náutico tem 4.345 sócios aptos a votar, pertencentes às categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

