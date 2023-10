Náutico: chapas entram em consenso para eleição no Deliberativo

A- A+

Bate-chapa no Executivo, consenso no Deliberativo. Não haverá disputa nas eleições do Náutico para definir os próximos 300 conselheiros, incluindo os futuros presidente e vice do órgão. Os grupos que participariam do pleito decidiram entrar em consenso para “pacificar” o ambiente político alvirrubro.



A informação do consenso partiu de Ivan Pinto da Rocha, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Náutico e integrante de uma das três chapas que disputariam a eleição no próximo dia 12 de novembro, nos Aflitos.



“Três chapas iam registrar as candidaturas, mas, no lugar de fazer isso individualmente, houve um consenso para apenas uma ser registrada. Ela inclui todos os integrantes que estavam nas demais. Isso dará justamente em torno de 270 conselheiros. Não queríamos expor o clube em um processo desgastante”, afirmou Rocha.



O ex-presidente do Conselho também informou que será criada uma comissão com seis integrantes para formar a nova cúpula do Deliberativo, definindo a mesa diretora.





“A Comissão Eleitoral vai avaliar se todos os inscritos estão aptos e, depois, divulgar a formação dos novos conselheiros para a mesa. Estarei junto nesse grupo, ao lado de Cláudio Menezes, Roberto Pimentel, Roberto Selva, Márcio Borba e Paulo Monteiro. Não é uma união de pessoas, porque há ideias diferentes de cada grupo, mas há um consenso para discutir com cautela e cuidado a melhor decisão para o momento”, completou.

