Futebol Náutico: chapas recebem pedido de impugnação e Comissão Eleitoral julgará casos na sexta (20) Eleições presidenciais no clube estão marcadas para acontecer no dia 12 de novembro, nos Aflitos

A Comissão Eleitoral definirá, na sexta (20), os pedidos de impugnação que as três chapas que concorrem nas eleições presidenciais do Náutico receberam na última quarta (18). Serão analisadas as denúncias e, em caso de regularidade quanto a algum dos candidatos, a inscrição será anulada, com o grupo em questão tendo que encontrar um substituto até a terça (24).

As eleições presidenciais do Náutico estão marcadas para o dia 12 de novembro. Foram inscritas três chapas. A da situação tem Edno Melo como candidato a presidente e Pablo Vitório como vice, intitulada “Náutico do Futuro”. O grupo, citado como independente, formado por Alexandre Asfora e Diego Rocha, é o “Gestão e Paixão pelo Náutico”. A oposição, inscrita como “Todos pelo Náutico”, é encabeçada por Aluísio Xavier e Waldir Mendonça.

Pedidos de impugnação

No caso da chapa "Náutico do Futuro", a alegação é de que nenhum membro foi à Secretaria do Conselho Deliberativo para registrar ambas candidaturas, fazendo o cadastro apenas de forma online, algo não previsto no artigo 3 do estatuto.

Sobre a “Gestão e Paixão pelo Náutico”, a denúncia é de que Diego Rocha, candidato a vice, não teria três anos como associado. Já o problema citado envolvendo o grupo "Náutico de Todos" é de Aluísio Xavier só estaria em dia há 14 meses e não 24, como pede o artigo 40 do estatuto. Todas as chapas questionam as acusações e aguardam decisão da Comissão Eleitoral.

