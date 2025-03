Náutico anuncia Cimed como nova patrocinadora

A- A+

A Cimed é a nova patrocinadora do Náutico. O patrocínio, vigente até 31 de dezembro deste ano, foi anunciado em evento fechado na última terça-feira (11), na sede alvirrubra, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife.

A marca vai ficar na parte inferior da frente da camisa. O Timbu é o primeiro clube de Pernambuco que a rede farmacêutica irá patrocinar e único do Norte/Nordeste na atual temporada.

“Um dia antes do aniversário do Recife, a Cimed já está adiantando o presente à cidade ao anunciar o patrocínio a um clube tão tradicional. Nossa marca se une ao Náutico para apoiar a equipe em sua trajetória rumo ao acesso à Série B”, destaca João Adibe Marques, presidente da farmacêutica.

“Este passo que damos hoje, ao firmar a parceria com a Cimed, uma gigante no ramo farmacêutico, é um marco para todos que fazem o Náutico, principalmente neste ano que vamos em busca do nosso acesso à Série B. Isso sem falar que seremos o único clube do Norte/Nordeste a estampar a marca da Cimed nesta temporada", pontua o presidente do Náutico, Bruno Becker.

"São parcerias como essa que dão a real dimensão do trabalho que todos no clube estão fazendo diariamente em busca dos nossos objetivos”, segue o mandatário.

A parceria inclui ainda a participação em ações de relacionamento e consolida a expansão das ações de marketing esportivo da Cimed para o futebol do Nordeste.

A farmacêutica realiza ações de apoio aos esportes desde 2001 - além do patrocínio à CBF, Seleção Brasileira e o Cruzeiro, a Cimed também já foi patrocinadora da Stock Car, da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

No início deste ano, anunciou o investimento de mais de R$ 1 milhão em ações de apoio à preparação de atletas brasileiros para os Jogos Olímpicos de 2028. A principal frente do projeto é o financiamento de suplementação nutricional de dez atletas brasileiros, com produtos da linha Lavitan - portfólio de multivitamínicos da farmacêutica.

