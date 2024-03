A- A+

Futebol Náutico coloca departamento jurídico à disposição de torcedores agredidos nos Aflitos Confusão aconteceu após a partida diante do CRB, pela Copa do Nordeste, protagonizada por seguranças contratados pelo clube

Após as cenas de violência protagonizadas por seguranças contratados pelo Náutico, que agrediram alvirrubros após a partida da equipe diante do CRB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, o Timbu informou que vai colocar o departamento jurídico à disposição dos torcedores afetados para “prestar toda a assistência possível”.

Confira a nota na íntegra

O Clube Náutico Capibaribe vem a público reforçar sua preocupação e solidariedade com todos os torcedores agredidos após a partida de ontem, aqui nos Aflitos.

Além de romper com a empresa de segurança privada, fato anunciado ainda no domingo, o clube comunica que está fazendo uma completa revisão dos seus protocolos, com o objetivo de garantir que a integridade física dos torcedores seja preservada em todos os momentos.

Adicionalmente, reconhecendo a gravidade das agressões sofridas, estamos colocando o nosso departamento jurídico à disposição dos torcedores afetados para prestar toda a assistência possível.

Estamos comprometidos em tomar todas as medidas necessárias para garantir que nosso clube continue sendo um espaço de alegria, união e segurança para todos.

