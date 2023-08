Náutico comunica saída de Gustavo Cartaxo, executivo de futebol

A- A+

Menos de três meses depois de ser contratado como executivo de futebol do Náutico, Gustavo Cartaxo deixou o clube. O Timbu comunicou o desligamento oficial do profissional, após os pernambucanos serem eliminados da Série C do Campeonato Brasileiro.

Cartaxo foi contratado em junho, vindo para ocupar a vaga de Nei Pandolfo. A chegada do executivo foi uma indicação do então técnico do Náutico à época, Fernando Marchiori. Ambos trabalharam juntos no ABC.

Com o executivo, o Náutico fechou as contratações do goleiro Gabriel Leite, dos zagueiros Richardson e Joécio, dos volantes Lima e Elton, do meia Alexandre Tam e dos atacantes Yago Ferreira, Jeam, Berguinho, Ribamar e Maxwell. Depois da saída de Marchiori, Cartaxo trabalhou com Bruno Pivetti, que também deixou o Timbu.



