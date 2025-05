Náutico libera ingressos gratuitos para mães alvirrubras em jogo contra o Confiança

A- A+

Em uma celebração para o Dia das Mães, que ocorre no próximo domingo (11), o Náutico vai disponibilizar ingressos de graça para as mães que quiserem apoiar o clube na partida contra o Confiança. O duelo será neste sábado (10), às 17h, no Estádio dos Aflitos, pela Série C.

Por meio de uma postagem nas redes sociais, o Timbu informou que é necessário fazer a retirada do ingresso na secretaria dos Aflitos.

As mães alvirrubras terão acesso gratuito ao setor Hexa do estádio.





A retirada é limitada e será disponibilizada a partir desta sexta-feira (9), até às 18h. No sábado (10), a secretaria ficará aberta das 9h até a hora de início do jogo.

Será permitido somente um ingresso por CPF.

Além de uma homenagem ao Dia das Mães, a atitude também acontece em um período que o time alvirrubro precisa do apoio da torcida na Série C.

O Náutico atualmente ocupa a 18ª colocação no campeonato, com dois empates e duas derrotas.

O momento conturbado está incomodando os torcedores, que chegaram a pichar a sede do clube na última terça-feira (6).

Por isso, a presença das mães alvirrubras pode ser fundamental para motivar os jogadores a buscar a primeira vitória do Náutico na Terceira Divisão.

