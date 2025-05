A- A+

VITÓRIA DO TIMBU Náutico bate Confiança, conquista a primeira vitória na Série C e deixa a zona de rebaixamento Com gols de Marco Antônio e Thalissinho no primeiro tempo, Timbu superou adversário em jogo equilibrado e "respirou" na tabela; equipe atuou com um a menos por boa parte da etapa final

Um respiro de alívio para o torcedor alvirrubro. O Náutico venceu o Confiança por 2x0 neste sábado (10), nos Aflitos, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e conquistou sua primeira vitória na competição. Os gols do Timbu foram marcados por Marco Antônio e Thalissinho, prata da casa, ainda no primeiro tempo.

A vitória teve méritos, sobretudo, do técnico Hélio dos Anjos, que bancou as mudanças na escalação titular - incluindo o lateral-direito Arnaldo, autor das duas assistências que originaram os gols.

Com o resultado, o Náutico deixou a zona de rebaixamento e agora ocupa a 12ª colocação, com cinco pontos. Já o Confiança caiu uma posição e entrou no Z-4 - é o 17º colocado, com apenas três pontos conquistados até aqui.

O Náutico volta a campo no próximo sábado (17), às 19h30, para enfrentar o Ypiranga no Colosso da Lagoa, em Erechim, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Confiança joga em casa na segunda-feira (19), também às 19h30, contra o Londrina.

O jogo

Os mais de cinco mil torcedores presentes nos Aflitos viram o Náutico desempenhar um futebol que ainda não havia mostrado nesta Série C.

Apesar do início tímido, com as equipes se estudando e tentando furar os bloqueios defensivos, foi o Timbu quem começou atacando. Logo no primeiro minuto, Thalissinho fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e finalizou, mas a defesa do Confiança estava atenta e afastou o perigo.

Aos sete minutos, o técnico Hélio dos Anjos foi forçado a fazer uma substituição precoce. O zagueiro João Maistro sentiu uma lesão e precisou sair, dando lugar a Rayan.

As duas equipes, pressionadas pela necessidade do resultado, seguiram trocando passes em busca de infiltrações na grande área. O Confiança até criou oportunidades, mas foi o Náutico quem foi mais efetivo.

Aos 18 minutos, Marco Antônio marcou o primeiro gol do Timbu nos Aflitos nesta Série C. Em jogada pela direita, o lateral Arnaldo cruzou para o meia, que bateu cruzado e abriu o placar. O Confiança tentou reagir dois minutos depois, mas sem sucesso.

Aos 33 minutos, em nova jogada pelo lado direito, Arnaldo disparou em velocidade e cruzou na medida para o atacante Thalissinho, prata da casa, cabecear e marcar seu primeiro gol na Série C, ampliando o placar e levando o Náutico em vantagem “confortável” para o intervalo.

Segundo tempo



A segunda etapa começou de forma semelhante à primeira, com as equipes pressionando a saída de bola, mas sem criar grandes oportunidades. O Náutico teve a primeira chegada com Bruno Mezenga, que finalizou nas mãos do goleiro.

A resposta do Confiança veio aos sete minutos. Após uma falha de Muriel, que perdeu a bola dentro da área, Dionísio ficou com a sobra, mas pegou mal na finalização e chutou para fora, desperdiçando a chance de diminuir o placar.

Três minutos depois, foi a vez do Náutico reagir. Kelvin arriscou de fora da área, e a bola triscou na trave antes de sair pela linha de fundo.

Substituições e expulsão



O técnico alvirrubro utilizou todas as suas substituições antes dos 20 minutos do segundo tempo. No entanto, o lateral-esquerdo Luiz Paulo sentiu fortes dores no joelho e não conseguiu retornar ao gramado, deixando o Timbu com um jogador a menos por mais da metade da etapa final.

Com a vantagem numérica, o Confiança voltou a crescer no jogo e, aos 25 minutos, Matheus Blade apareceu livre na área e finalizou, mas Marcos Ytalo apareceu bem para afastar o perigo.

No entanto, a vantagem numérica do Confiança durou pouco. Aos 30 minutos, Lucas Souza cometeu uma falta dura em Kayon, que arrancava livre em direção ao gol, e acabou expulso com cartão vermelho direto.



Com dois jogadores a menos em campo - um para cada lado -, a partida perdeu ritmo, e as equipes encontraram dificuldades para criar. Com isso, o placar permaneceu inalterado, e o Náutico, com o resultado construído ainda no primeiro tempo, garantiu sua primeira vitória no Brasileirão da Série C.

Ficha técnica

Náutico 2

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro (Rayan), Carlinhos e Luiz Paulo; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan (Caio Vitor); Thalissinho (Marquinhos), Kelvin (Kayon) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Confiança 0

Allan; Valdir Júnior, Lucas Souza, Eduardo Moura e Airton (Alan Cardoso); Fábio, Dionísio e Luiz Otávio (Matheus Blade); Geovane (Ronald Camarão), Neto (Felipe Clemente) e Breyner Camilo (Rodriguinho). Técnico: Luizinho Vieira.



Local: Estádio dos Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa e Schumacher Marques Gomes (ambos da PB)

Gols: Marco Antônio (aos 18’) e Thalissinho (aos 33’) do 1ºT (NAU)

Cartões amarelos: Rayan, Caio Vitor e Bruno Mezenga (NAU); Fábio e Matheus Blade (CON)

Cartão vermelho: Lucas Souza (CON)

Público: 5.577

Renda: R$ 153.970,00

