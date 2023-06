A- A+

Lesão Náutico confirma fratura de três vértebras do lateral-esquerdo Diego Matos O jogador alvirrubro foi atingido com uma joelhada nas costas e saiu de campo numa ambulância

Um dos destaques do Náutico na temporada, o lateral-esquerdo Diego Matos teve constatada a fratura de três vértebras em exame de imagem realizado após deixar a partida contra o Amazonas. O Timbu divulgou a informação na manhã desta quinta-feira (29).

De acordo com o Náutico, não será necessário a realização de cirurgia, mas o atleta alvirrubro vai precisar usar um colete. Confira a nota na íntegra:

“Foi constatado, após exame de imagem, a fratura de três vértebras da coluna do lateral Diego Matos. Apesar do susto, não será necessário fazer cirurgia, mas será necessário o uso de colete para alívio da dor. O jogador segue no hospital e deve receber alta nas próximas horas”.

A lesão de Diego Matos

Diego foi atingido pelo lateral-direito Yuri Ferraz com uma joelhada nas costas ainda no início do segundo tempo. O jogador alvirrubro deixou o gramado chorando na ambulância e foi encaminhado para um hospital particular acompanhado de médicos do Náutico.

Com a lesão, Diego Matos pode ficar de um a dois meses longe dos gramados e perder a maioria dos jogos da primeira fase da Série C.

O árbitro Gustavo Ervino Bauermann deu apenas o cartão amarelo para o defensor do Amazonas. Na súmula, ele justificou a advertência: “cometer uma falta temerária na disputa da bola”. Veja o lance:

CENAS FORTES Essa dividida dói só de olhar... #SérieC2023 pic.twitter.com/dwDV63PtwZ — DAZN BRA (@DAZN_BRA) June 29, 2023

