Náutico confirma lesão de Jean Mangabeira, que deve ficar sete meses afastado dos gramados

O Náutico confirmou a ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal do joelho direito do volante Jean Mangabeira. O jogador vai precisar passar por intervenção cirúrgica com um tempo de recuperação de sete a nove meses.

O clube divulgou a informação nesta terça-feira (29) após a realização de exame de imagem.

O volante de 26 anos saiu machucado no primeiro tempo da partida do Náutico contra o São Bernardo, no sábado (26), que marcou o último jogo do Timbu na temporada.

Jean Mangabeira chegou no Náutico neste ano, atuou em 41 partidas e marcou três gols. Dos 19 jogos da Série C, ele entrou em campo 18 vezes.

